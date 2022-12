Der Kinderschutzbund Isny und seine Winteraktionen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der Winterstiefelaktion 2022 des Kinderschutzbundes Isny war die Anfrage an Unterstützung von bedürftigen Familien dieses Jahr so hoch wie noch nie zuvor. Der Kinderschutzbund konnte 173 Kindern aus Isny mit jeweils zwanzig Euro beim Kauf von Winterstiefeln unterstützen. Insgesamt wurden 3460 Euro an Familien ausbezahlt, die persönlich im Familientreff zu den vorgegebenen Terminen mit dem Kaufbeleg der Schuhe vorbeigekommen sind. Dank großzügigen Spenden seitens der Trödelqueens Isny, Isnyer Bürgern und Unternehmen, konnte ein großer Teil der Aktion finanziert werden. Der restliche Betrag wurde durch die Einnahmen vom Weihnachtsmarkt gedeckt.

Bei der von einem aktiven Mitglied neu initiierten Weihnachtsaktion „Isnyer Kinder helfen Kindern“ war die Spannung im Team groß, wie diese angenommen und stattfinden wird. Das Team des Kinderschutzbundes war sehr glücklich, dass so viele, hochwertige und tolle Spielsachen von Isnyer Kindern und Familien für andere Kinder abgegeben wurden. Im gesamten Familientreff des Kinderschutzbundes hatte das Team die vielen Spielsachen aufgebaut. Danach wurde es spannend, ob auch entsprechend viele Familien vorbeikommen werden, um mit den tollen Spielsachen, Büchern, Kuscheltieren undsoweiter ihren Kindern eine Freude zu machen. Anfangs war der Andrang riesig und vieles war sofort ausgesucht und mitgenommen. Verschiedenste Fahrzeuge wie Bagger, Müllwägen, Feuerwehrautos, Traktoren, Playmobil, Lego, Puzzle, Brettspiele, ein Fahrrad, Tretroller, Inlineskater, eine Gitarre, Spielküche und eine Werkbank waren sehr begehrt. Zum Schluss der Aktion war nur noch ein kleiner Rest übrig. Dieser wird von dem Team nach den Feiertagen an verschiedene Einrichtungen in Isny verteilt.

Das Team des Kinderschutzbundes bedankt sich herzlichst bei allen Unterstützern.