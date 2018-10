Der „Isnyer Orgelherbst“ ist wieder sehr lebendig

Zwei Jahre lang hat in Isny kein „Orgelherbst“ stattgefunden. 2016 nicht, weil die Kirchenmusikerin Irene Bonelli erst im September ihr Amt angetreten hat. 2017 nicht wegen der Renovierung der Kirche St. Maria. Jetzt ertönt sie wieder, die große Orgel aus der Werkstatt Josef Maier in Hergensweiler. Organist Benedikt Bonelli von St. Lorenz in Kempten hat am Sonntag gezeigt, welch prächtige Farben das mächtige Instrument hat. Am Sonntag, 28. Oktober. um 16 Uhr, wird der Leutkircher Regionalkantor Franz Günthner sein Können zeigen.

Die Kirche St. Maria ist trotz des prächtigen Oktobernachmittags ansehnlich gefüllt. Axel Vogel, zweiter Vorsitzender des Fördervereins Kirchenmusik St. Georg - St. Maria, begrüßt die Anwesenden und lädt zum anschließenden Stehempfang in der fast frühlingshaften Nachmittagssonne. Dann beginnt Benedikt Bonelli sein Spiel mit einer Komposition des in Klausenburg im rumänischen Siebenbürgen lebenden Hans Peter Türk. „In honorem honteri“ ist ein schlichtes, fast archaisches Stück, das von einem Kinderlied ausgeht. Mit Variationen, von Orgelpunkt bis Kanon. Nie überladen, in moderner, dabei transparenter Tonsprache.

Welche Farben, Klangmöglichkeiten, Kontraste die Isnyer Orgel kann, zeigt Bonelli beim „Präludium in e“ von Nikolaus Bruhns. Der hat Ende des 17. Jahrhunderts in Husum alle Register gezogen, zu einer Zeit, als sich die norddeutschen Städte mit möglichst gigantischen Orgeln gegenseitig zu übertreffen suchten. Eine Sache des Prestiges damals. So ist auch dieses Werk eine Show, keine innere Erbauung, vom tiefsten Demutsbass bis zu zartfarbenen himmlischen Wölkchen, in scharfen Kontrasten. Die Menschen in jener vormedialen Zeit müssen erregt, überwältigt gewesen sein.

Zarte Töne, wie Stimmen aus der Ferne, bei „Cortege et Litanie op. 19/2“ von Marcel Dupre. Helle, kleine Töne entwickeln sich zu Melodien, ein reizvolles Stück. „Nun danket alle Gott“ von Johann Sebastian Bach interpretiert Bonelli klar, schlicht-protestantisch, dabei durchaus verspielt.

Mächtig kommt dagegen die „1. Sonate f-moll op. 65/1“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Romantiker schichtet Gewölk ineinander, nicht allzu gefällig, setzt ein fast schwebendes Adagio dagegen, das „Andante rezitativo“ mit liedhaftem Anklang, bevor er im „Allegro assai vivace“ das Thema scharf bricht, fast in ein „furioso“ übergeht.

Fast zirzensisch, dabei hochvirtuos ist der Schlusspunkt dieses Spiels von Benedikt Bonelli: die „Toccata F-Dur“ aus der fünften Synphonie von Charles-Marie Widor. Eher „Moulin Rouge“ als Kirchenmusik, dann mit stetiger Steigerung, crescendo, ein anschwellender Bocksgesang mit kleinsten Noten. Bis hin zu einem einzelnen hohen, hellleuchtendem Ton, der auch bei den mächtigen Schlussakkorden steht. Viel Beifall für den Organisten und sein Programm.