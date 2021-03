Der „Güldiner“ gewinnt an Bedeutung

Die Isnyer Zweitwährung „Isny Güldiner“ hat in Corona-Zeiten an Bedeutung gewonnen. Mit dem Ziel, mehr Anreize für Isnyer zu schaffen, die örtlichen Geschäfte und Lokale zu bevorzugen, hat der Verein Isny Aktiv die Aktivitäten rund um den „Isny Güldiner“ ausgeweitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Immer mehr Isnyer Betriebe akzeptieren „Isny Güldiner“ als Zahlungsmittel, Isnyer Unternehmen nutzen ihn als Mitarbeiterbonus und auch bei Aktionen zur Belebung der Isnyer Innenstadt spielen die Münzen eine immer wichtigere Rolle, heißt es weiter.

Kaufkraft in der Stadt halten

„Gerade in diesen von Corona überschatteten Zeiten ist es wichtig, dass die Kaufkraft in der Stadt bleibt“, meint Katrin Mechler, Leitung der Geschäftsstelle Isny Aktiv. Besonders der Onlinehandel habe bisher von der Krise profitiert, während die Isnyer Einzelhandelsgeschäfte und Lokale schließen mussten. Aber auch nach Ende des Lockdowns müsse das Geld in Isny bleiben und in die Isnyer Betriebe fließen. Das soll die Isnyer Geschäfte und Lokale unterstützen und langfristig die ganze Stadt stärken.

Hier bekommt man „Güldiner“

Die Zweitwährung, die nur in Isny ausgegeben werden kann, sichert den am Güldiner-System teilnehmenden Betrieben Umsätze. Erhältlich sind die Münzen bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in der Bergtor- und Bahnhofstraße, in der Isny Info im Hallgebäude und im BürgerBüro im Rathaus. Firmen können ihn direkt in der Geschäftsstelle Isny Aktiv bestellen.

Mehr Münzen, mehr Unterstützung

Bereits im letzten Jahr hat Isny Aktiv die „Isny Güldiner“ verstärkt an die Kunden gebracht: Die Münzen waren Gewinne bei den digitalen Treuepass-Aktionen im Frühjahr, sie wurden Isnyer Firmen als Adventspräsente für ihre Mitarbeiter angeboten und als Alternative für die beliebten Schlossweihnachtsgutscheine beworben.

Seit Ende 2020 arbeitet man im Stadtmarketing daran, noch mehr Betriebe als Teilnehmer zu gewinnen und ließ neue Münzen prägen. „Vielen Isnyern liegt die Zukunft ihrer Geschäfte und Lokale merklich am Herzen, deswegen wollen wir die Fäden der Unterstützung zusammenführen und den Güldiner als wichtiges Instrument zur Förderung des Isnyer Handels und der Gastronomie noch weiter stärken“, berichtet Milena Fink vom Stadtmarketing.

99 Geschäfte, Lokale, Dienstleistungsbetriebe und Kultureinrichtungen sind mittlerweile dabei und nehmen „Güldiner“ als Zahlungsmittel an. Am 1. April kommt der 100. Isnyer Betrieb dazu.

Treuepass im April: Güldiner als Gewinne

Vom 1. bis 30. April wird es außerdem wieder eine Treuepass-Aktion in Isny geben. Zu gewinnen gibt es Isny Güldiner im Gesamtwert von 3000 Euro.