Der Frühling wird im Refektorium des Isnyer Schlosses musikalisch begrüßt

Musik zum Frühlingsbeginn gibt es bei einem Konzert am Samstag, 26. März, 19 Uhr im Refektorium des Isnyer Schlosses. Die Mitwirkenden Laura Autenrieth (Sopran), Katrin Hegele (Klarinette) und Christian Schmid (Klavier) haben zu diesem Anlass ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zu hören sein werden unter anderem Schuberts berühmter „Hirt auf dem Felsen“, Lieder für Sopran, Klarinette und Klavier von Louis Spohr und weitere Stücke in Solo-, Duo- und Triobesetzung. Laura Autenrieth ist ehemalige Schülerin der Jugendmusikschule württembergisches Allgäu (JMS), Katrin Hegele unterrichtet an der JMS und Christian Schmid ist der Kirchenmusiker der Katholischen Seelsorgeeinheit in Isny. Unterstützt wird das Konzert durch die Dr.-Renate-und-Karl-Schuh-Stiftung mit Sitz in Isny. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Es gilt die 3G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht. Platzreservierungen möglich per E-Mail an laura_autenrieth@web.de.