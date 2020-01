Der Froschkönig aus der Froschperspektive

Begeistert lauschte ein junges Publikum am vergangenen Samstag in der Igel-Buchhandlung in Isny den Geschichten von Achim Sonntag. Gemeinsam mit den Kindern reimte der Autor und Kindertheatermacher, erklärte Erzählperspektiven und Reimformen und wie Sprechen im Allgemeinen funktioniert. Nach dem Aufwärmprogramm, das etliche Zungenbrecher beinhaltete, folgten die Kinder aufmerksam seiner Märchenerzählung. In Reimen las Sonntag die Geschichte des Froschkönigs vor, diesmal allerdings aus der Perspektive des Frosches. Foto: Charlotte Florack