Der FC Isny muss unbedingt gewinnen

Nur wenige Tage nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Harthausen nimmt der Druck für den Fußball-Landesligisten FC Isny zu. Beim heutigen Spiel gegen Tabellennachbar FV Bad Schussenried steht erneut immens viel auf dem Spiel.

Das prekäre am heutigen Spiel ist: Gastgeber Schussenried ist die Mannschaft, die neben dem FC Isny die meisten Chancen auf den Relegationsplatz hat. Der FCI trifft auf eine Mannschaft, die zwar einen Punkt, aber auch ein Spiel weniger hat. Schon daraus lässt sich ermessen, wie wichtig die Partie für beide Teams ist. Und auf was sich der FC Isny in diesem Duell der direkten Tabellennachbarn einstellen muss.

