Grundsatzdiskussion über Kindergartengebühren in Isny wird vertagt

In Isny werden die Kindergartengebühren zum 1. Januar 2023 um 3,9 Prozent angehoben. Zudem werden die Einkommensgruppen angepasst. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend mit großer Mehrheit. Der Rat folgte damit einerseits der Empfehlung des Verwaltungsausschusses, andererseits beugte er sich damit auch dem Druck des Gesamtelternbeirats der Kindergärten (Geki).

Ursprünglich sollte der Gemeinderat noch vor Weihnachten über eine völlige Neustrukturierung der Kindergartengebühren entscheiden. Dies sei schon seit Jahren der „dringende Wunsch“ gewesen, verdeutlichte Bürgermeister Rainer Magenreuter am Montag.

Einfacher und gerechter sollen die Gebühren dadurch werden. Magenreuter und Alexandra Kreisle vom zuständigen Fachbereich im Rathaus gaben aber zu, dass die Überarbeitung komplex und herausfordernd sei. Deshalb schlage die Verwaltung nun vor, eine Arbeitsgruppe zu installieren, in der Vertreter aus allen Bereichen sitzen sollten, die die Neustrukturierung betreffen: Stadtverwaltung, Fraktionen im Gemeinderat, Träger und Eltern.

Ruf nach einer Arbeitsgruppe

Mit der Arbeitsgruppe erfüllen Stadtverwaltung und Gemeinderat eine zentrale Forderung des Geki. Dieser hatte, als ein Arbeitspapier zur Neustrukturierung die Runde machte, sofort Alarm geschlagen und angemahnt, dass dadurch teilweise erhebliche Mehrkosten auf Eltern zukommen würden, vor allem bei der Ganztagesbetreuung.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung sprach Marja-Lisa Sauter für den Geki und bedankte sich beim Gemeinderat und bei den Eltern, die sich zuletzt so intensiv mit der Frage nach einer Neustrukturierung beschäftigt hatten. Worum es den Eltern gehe, machte sie mit einem Satz klar: „Wir müssen etwas tun, damit die Stadt zukunftsfähig bleibt.“ Um dem Ruf nach einer Arbeitsgruppe noch einmal Nachdruck zu verleihen, fügte sie hinzu: „Binden Sie die Eltern ein! Der Geki steht bereit.“

Worte verfehlen ihre Wirkung nicht

Die Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Der Gemeinderat folgte, nachdem sich vor einer Woche der Verwaltungsausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Thema beschäftigt hatte, der Forderung der Elternvertreter.

Bei nur einer Gegenstimme (von Stefan Stehle, FW) wurde beschlossen, die Gebühren zur Jahreswende um 3,9 Prozent zu erhöhen und damit der Empfehlung des Landes zu folgen; darüber hinaus werden die Einkommensgruppen so angepasst, dass nicht zuletzt die unterste und die mittlere für mehr Eltern relevant werden dürften. Die große Grundsatzdebatte über die Neustrukturierung wird derweil aber ins kommende Jahr verschoben, bis sich die Arbeitsgruppe erstmals trifft.

Thema „wahnsinnig anstrengend“

„Das ist eine akzeptable Situation“, sagte Wolf-Dieter Massoth (SPD), damit würden gerade unter Einkommen entlastet. Er sprach von einer „teilweise beachtlichen Verbesserung“ und nannte den Beschluss „ein gutes Zwischenergebnis“. Miriam Mayer (FW) anerkannte, dass das Thema „komplex“ und „wahnsinnig anstrengend“ sei.

Sie erwarte eine konstruktive Entwicklung der Debatte durch die neue Arbeitsgruppe. „Hoffentlich kommt da etwas Gutes dabei raus“, ergänzte Mayers Fraktionskollege Rainer Leuchtle. Massoth und Peter Clement (ebenfalls SPD) gingen in ihren Wortbeiträgen sogar so weit, dass sie das Ziel nannten, die Angebote irgendwann kostenlos anbieten zu können.