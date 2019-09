Der dritte Reha-Markt in der Überruh zeigt sich als „Markt der Möglichkeiten“

In der Rehaklinik Überruh in Bolsternang hat der Reha-Markt stattgefunden. Die Gäste der Klinik sowie alle anderen Interessierten waren eingeladen, sich über Prävention, Rehabilitation und Nachsorge zu informieren. Mitarbeiter der Klinik und von außen kommende Gesundheitsexperten zeigten eine große Palette an möglichen Maßnahmen, die dazu verhelfen sollen, fit und gesund zu bleiben.

Hierzu war beispielsweise die Firma Gerstberger aus Memmingen anwesend, die den Besuchern spezielle Gürtel vorführte, die den unteren Rücken schonen. Dabei wird das gesamte System geschont, „wenn man zum Beispiel im Garten buddelt oder einer anderen körperlich anstrengenden Arbeit nachgeht.“, erklärte Katharina Schmid von der Orthopädie-Technik. Ein kleines und sehr einfaches Hilfsmittel also, das Schmerzen vorbeugen kann. „Damit die Patienten in der Überruh von diesen Produkten überhaupt erfahren, bietet Gerstberger jede Woche eine Sprechstunde in der Klinik an“, erklärte die Fachfrau weiter.

Ein weiterer Fachmann – diesmal aber zu einem ganz anderen Thema – ist Udo Hindelang, Masseur und medizinischer Bademeister in der Überruh. Er erklärte den Besuchern des Reha-Tages die Kneippsche Philosophie, nach der der Mensch durch die Körperarbeit mit Wasser erstaunliche Ergebnisse erzielen kann. „Kneipp hat uns über 100 verschiedene Formen weitergegeben, mit denen wir unseren Körper gesund erhalten können.“, erzählt Hindelang. Besonders bekannt seien der Knieguss und das Wassertreten.

„Also ich kneipe seit vielen Jahren jeden Tag und ich bleib g’sund!“. Zustimmendes Kopfnicken bei den Zuhörerinnen, die dem Bademeister gespannt lauschen. Auf die Rückmeldung, dass sich ein Knieguss, ein Armbad oder das Wassertreten schwer in den hektischen Alltag integrieren lassen, erwiderte Hindelang: „Man muss sich das nur angewöhnen, dann merkt man schnell, wie gut das tut.“. Und Recht hat er: es handelt sich um wenige Minuten am Tag, die das menschliche Immunsystem, die Blutzirkulation und damit die Vitalität erheblich verbessern. Wissen allein nützt nichts, man muss es auch in die Tat umsetzen.

Dieses Wissen versucht auch Karin Menzel ihren Patienten - und den Besuchern des Reha-Markts - nahezubringen. „Ich zeige hier heute, wie wichtig es ist, dass wir auf unsere Füße achten und ihnen Gutes tun.“, beschreibt die Ergotherapeutin ihren Barfußpfad. „Wir haben so viele Möglichkeiten, unseren Körper, das Immunsystem, die gesamte Muskulatur und die Knochen zu stärken – wir setzen diese Möglichkeiten nur viel zu selten in die Tat um.“, weiß die Überruh-Mitarbeiterin. Viel barfuß gehen, morgens durchs das vom Tau befeuchtete Gras im Garten laufen oder Ähnliches sind wichtige Impulse für den ganzen Körper.

„Wenn wir unsere Füße keinen Reizen mehr aussetzen, passt sich unser Körper an diese Null-Reize an – und wir werden schwächer.“. Menzel hat aber einen super Geheimtipp im Angebot: „Sie nehmen drei Kilo Steinsatz und machen es im Backofen etwas warm. Dann tauchen Sie für ein paar Minuten mit den Füßen in das Salz, reiben es etwas in die Haut ein und bewegen die Füße hin und her. Ich sage Ihnen: danach gehen Sie wie auf Wolken!“. Auch die Ergotherapeutin ist der Ansicht, dass es nicht viel braucht, um gesund zu bleiben – oder den Körper wenigstens bestmöglich darin zu unterstützen. „Ich sag‘ ja immer: es isch alles da, und ‘s koschtet nix.“. Wieder fand der Besucher hier einfache Anleitungen mit den banalsten Hilfsmitteln, die eine hervorragende Wirkung haben.

Dagmar Czerwinka freute sich über die vielen Kooperationen und Informationen, die die Überruh den Besuchern auch heuer wieder zeigen konnte. „Ich finde es zum Beispiel klasse, dass der Bromerhof dieses Jahr auch einen Stand auf dem Reha-Markt hatte. Wenn bei uns nämlich Väter oder Mütter in die Reha kommen, haben die Familien die Möglichkeit, ihre Kinder tagsüber im Bromerhof ‚Urlaub‘ machen zu lassen.“, erklärte die Verwaltungsleiterin. „Reha geht über Reha hinaus“, sagte Dagmar Czerwinka, „deshalb kooperieren wir auch eng mit dem Stephanuswerk. Wenn Patienten nach der Reha neue Möglichkeiten suchen, arbeiten gehen zu können – etwa, wenn sie im Rollstuhl sitzen und die Überruh keine Anschlussheilbehandlung anbietet – haben sie im Stephiwerk Gelegenheit, sich umzusehen.“.

Auch nächstes Jahr will die Klinik wieder einen „Markt der Möglichkeiten“ anbieten, dann zum vierten Mal. „Es geht uns um Qualität für alle.“, fasst Dagmar Czerwinka zusammen. Vor, während und nach der Rehabilitation.