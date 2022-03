Der 12. Energiegipfel in Isny kann stattfinden

Der 12. Isnyer Energiegipfel wird als hybride Veranstaltung vom Freitag, 25. März, bis Sonntag, 27. März, durchgeführt. Die aktuelle Lage mache ihn wichtiger denn je, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Bericht des Weltklimarats und die allgemeine Weltlage ließen keinen Zweifel daran, dass es dringendst geboten ist, sich endgültig von fossilen Energieträgern und fremden Mächten unabhängig zu machen. Das war für die Organisatoren vom Regionalen Energieforum Isny (REFI) der letzte Anstoß, nach zwei Jahren Corona-Pause den Energiegipfel wieder durchzuführen. Wegen der angekündigten Lockerungen der Corona-Vorgaben entschlossen sich die Verantwortlichen kurzfristig, den Energiegipfel als Mischung aus Präsenz- und Onlineveranstaltung zu organisieren, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Das bedeutet, dass alle Vorträge im Kurhaus unter Einhaltung der dann aktuell gültigen Corona-Verordnungen direkt besucht werden können, gleichzeitig aber online übertragen werden für jene, die lieber zuhause bleiben wollen. „Damit geben wir noch mehr Menschen die Chance, dabei zu sein“, erklärt Hellen Maus vom Orga-Team.

Start ist am Freitag, 25. März, um 19 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Rainer Magenreuter und Guntram Fischer, dem REFI-Vorsitzenden. Der erste Abend steht mit zwei Vorträgen im Zeichen des Klimawandels. Roland Roth (Wetterwarte Süd) und Cristof Drexel (bekannt als Autor des Buches „Zwei Grad. Eine Tonne.“) werden sich der Klimakrise im Allgäu und der notwendigen Schritte und Weichenstellungen annehmen. Bei der anschließenden Diskussion können auch die Online-Teilnehmer mitmachen.

Am Samstag, 26. März, wird am Vormittag auf die praktischen Auswirkungen des Klimawandels in der Region eingegangen, sowohl auf die Landwirtschaft als auch den Tourismus. Außerdem geht es um Agri- und Freiflächen-Photovoltaik. Der Nachmittag widmet sich der Mobilität der Zukunft mit ihren Möglichkeiten von Batterie bis Wasserstoff und speziell der klimafreundlichen Mobilitätsentwicklung in Isny.

Am Sonntag stehen „Innovative Gebäude und nachhaltige Technik“ auf dem Programm. Da wird über klimafreundliches Bauen und Sanieren, PV-Anlagen, regenerative Heizungssysteme und entsprechende staatliche Fördermöglichkeiten gesprochen, ebenfalls mit anschließender Gesprächsrunde. Im Foyer des Kurhauses gibt es während der drei Tage Infostände zu verschiedenen örtlichen Themen sowie einen Büchertisch.

Aktuelle Informationen finden Interessierte jederzeit auf www.energieforum-isny.de. Dort wird zudem rechtzeitig der Link für den Onlinezugang zu den einzelnen Veranstaltungen veröffentlicht.