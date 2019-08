Den Geheimnissen des Waldes auf der Spur

Mit wetterfester, robuster Kleidung und stabilem Schuhwerk ausgerüstet, haben sich im Rahmen des Isnyer Kinderferienprogramms 15 Kinder am Biesenspitz zu einer Entdeckungstour quer durch den Wald eingefunden. Stadtwaldförster Johannes Merta und sein Kollege Korbinian Feuerle vom Revier Eisenharz haben sich acht Stationen ausgedacht, um der Kinderschar die Geheimnisse des Waldes zu erschließen.

Sofort wird der Weg verlassen. Es geht quer hinein durch Gebüsch, über Totholz, Gräben, sumpfige Stellen, durch Farne und jede Menge Brombeer-Ranken. Auf der ersten Station wird der Hälfte der Kinder die Augen verbunden. Ein anderes Kind führt den nun Blinden im Umkreis von 20 Metern zu einem Baum. Der Baum muss genau abgetastet werden nach Rinde, Moosbefall, dürren und biegsamen Ästen und auch der Boden drumherum. Wenn der Blinde zurückgeführt ist zur Gruppe, die Augenbinde abgenommen ist, soll er noch ausmachen können welchen Baum er genauer untersucht hat. Die Kinder sind damit im Wald angekommen, bei dicken und dünnen Bäumen, alten und jungen, bei Laub und bei Nadelbäumen.

Es geht weiter zu einem jungen Bestand. Fichte, Tanne, Buche, ganz nah beieinander und etwa so groß und so alt wie die Kinder selbst. „So haben wir's am Liebsten. Diese Bäume kamen ganz von alleine auf, helfen einander hoch und stark zu werden“, sagt Förster Merta. Worin unterscheiden sie sich aber, die Fichte und die Tanne? Wenn man die Nadeln selbst befühlt, vergisst man es nie mehr: „Die Fichte sticht, die Tanne nicht.“

Auf der dritten Station wird die Arbeit eines Försters erklärt. Die Kinder gehen zusammengerückt in die Hocke. Sollen dann auf derselben Stelle aufstehen und sich breit machen, die Arme ausstrecken. Die Kinder behindern sich gegenseitig, tun sich fast weh. Das sei bei den Bäumen genauso. Wenn sie größer werden, benötigen sie mehr Platz zum Wachsen. Der Förster nimmt drei Kinder heraus. Jetzt können sich die Kinder schon besser ausstrecken nach der Seite. „Genau das ist die Arbeit des Försters ungefähr alle zehn Jahre, solange bis die Bäume ungefähr 100 Jahre alt sind und dann reif sind zum Fällen“, sagt Förster Merta, „ich bestimme durch ein Zeichen mit Forstfarbe am Stamm, welchen Baum die Holzfäller herausnehmen müssen.“

Auf der nächsten Station teilt Korbinian Feuerle jedem Kind einen Joghurtbecher aus. Es folgt das Memory-Spiel. Auf einem Tuch liegen zehn Dinge die nur im Wald zu finden sind. Die Kinder sollen sich alle gut einprägen. Dann deckt Korbinian die Sachen zu und die Kinder ziehen los, um dieselben Fundsachen zu suchen. Tannenzapfen, Fichtenzapfenschuppen, Brombeerblätter, Heidelbeerzweig, Buchenblatt, Birkenblatt, Farn, Haselnussschalen und ein vom Eichhörnchen abgenagter Zapfenstrunk.

Tiere des Waldes haben viel bessere Nasen, Ohren und Augen als wir Menschen. Ehe wir sie sehen, sind sie schon auf und davon. Deshalb muss die Bekanntschaft mit Tieren am Auto der Förster stattfinden. Im Kofferraum liegen je Winter- und Sommerfelle von Reh, Hirsch, Dachs, Fuchs, Wildschwein, auch einige Tierschädel und Kieferknochen der Raubtiere. Es darf geraten werden. Am Auto werden auch die Werkzeuge des Jägers vorgeführt. Ein zweiläufiges Gewehr. In einem Lauf die Kugel um große Tiere zu erlegen, im andern Schrot für kleines Wild. Die großen Kinder dürfen das Gewehr anlegen und durch Zielfernrohr gucken. Dem Jagdhorn darf jedes Kind Töne entlocken.

An der siebten Station, einem Fuchsbau, geht es um die Raubtiere. Hier müssen die Kinder um den Fuchsbau herum auf Spurensuche nach den Speiseresten des Fuchses gehen: Knochen, Tierschädel, Zähne und Gebißteile, Wolle von Hasen, Eierschalen der Eule und Federn des Habicht.

Nach gut zweieinhalb Stunden geht es zur letzten Station. Die Förster haben ein gut 200 Meter langes Seil im Wald gelegt in dessen unmittelbarer Nähe Dinge zu entdecken sind, die in den Wald gehören und anderes eben nicht. Alle bei uns üblichen Tiere des Waldes in ausgestopfter, präparierter Form konnten entdeckt werden, aber auch ein Häuflein Müll, Tomaten, Kartoffeln und Äpfel. Förster Feuerle hat alles schnell eingesammelt und gemeinsam wurde besprochen, was tatsächlich in den Wald gehört und was nicht.