Ein Defekt an einer Heizanlage hat in der Donnerstagnacht am Krumbach in Isny für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Isny gesorgt. Wie die Polizei berichtet, bemerkte eine Bewohnerin ausgehend vom Heizraum seltsame Geräusche und Brandgeruch, weshalb sie den Notruf wählte. Die Wehrleute stellten letztlich fest, dass eine Förderschnecke der Pelletheizung verklemmt und somit für den Brandgeruch und das Geräusch verantwortlich war.