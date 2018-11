De-Chor singt bei Benefizkonzert für die Kinderbrücke

Unter der Schirmherrschaft des Isnyer Malers Friedrich Hechelmann, unterstützt vom Rotary Club Isny Allgäu, findet am Freitag, 30. November, um 19.30 Uhr im Refektorium im Isnyer Schloss ein Adventskonzert statt.

Die Sänger des De-Chor unter Leitung von Bernhard Ladenburger singen humoristische Weihnachtslieder und haben sich bereit erklärt, für die Kinderbrücke aufzutreten. Der Erlös kommt Kindern der Region Wangen-Isny-Leutkirch zu Gute, die aufgrund besonderer Situationen ihrer Familien in Not geraten sind. Die Kinderbrücke und ihre Unterstützer möchten damit Kinderarmut etwas entgegensetzen, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt kostet zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Jugendliche. Karten gibt es im Vorverkauf bei Foto Bucher in Isny und der Tabakstube im Ratloch in Wangen.