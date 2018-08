DAV Isny erlebt den Mont Blanc

Fünf Tage lang sind 16 Mitglieder der Sektion Isny des Deutschen Alpenvereins (DAV) den „Tour du Mont Blanc“-Schildern um den höchsten Berg der Alpen gefolgt. Wie der DAV mitteilt, hatte eine Gruppe den südlichen Teil des Mont-Blanc-Massives bereits vor zwei Jahren umrundet. Nun war jetzt der nordöstliche Teil das Ziel.

Ausgangspunkt war der Col Forclaz oberhalb Martigny. Von dort wanderten je acht Frauen und Männer in Tagesetappen von etwa sieben Stunden mit vier Übernachtungen in zwei Schweizer und zwei italienischen Hütten nach Courmayeur dem italienischen Bergsportort. Die schweißtreibenden Auf- und Abstiege bis über 1000 Höhenmeter und einer Gesamtlänge von 70 Kilometern wurden durch die Ausblicke auf eine herrliche Bergwelt mit noch vielen Gletschern belohnt, heißt es in der Pressemitteilung. Organisator und Führer der Tour, Uli Endras, erinnerte sich allerdings an mehrere Touren vor etwa 30 Jahren, als die Gletscher noch weit ins Tal reichten, wo man heute nur noch blanke Felsen oder aufgehäufte End- und Seitenmoränen sieht. Am letzten Tag der Reise fuhr die Gruppe mit dem Bus durch den Mont-Blanc-Tunnel nach Chamonix, um noch eine Höhenwanderung auf der nördlich des Mont-Blanc-Massives gelegenen Bergseite zu machen, von wo die Gruppe die schneeweiße Bergkette von Aiguille du Midi (3842 Meter) bis Mont Blanc (4810 Meter) bewunderte.