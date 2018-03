„Dass au alle Arbeiter a Gschäft hend“

Das Projekt „Panoramapartner“ hat sich vorgenommen, während der „museumslosen Zeit“ in Isny mit Erfahrungsberichten und vorhandenen Bildern die jüngere Geschichte der Stadt durch Zeitzeugen lebendig werden zu lassen und sie auch für nachfolgende Generationen festzuhalten. Diesmal lud Museumsleiterin Ute Seibold in die „Untere Mühle“ ein zu Erinnerungen an die Seiden- und Garnspinnerer C.U. Springer, zusammen mit Petra Eyssel und Liane Menz vom Verein „Freunde der Appretur“.

Es war, als hätten die ehemaligen „Springerleit’“, ihre Angehörige und auch Nachbarn der Firma nur auf diesen Tag gewartet, um endlich aus reicher und ganz unterschiedlicher Erfahrung während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erzählen zu dürfen – es wurde ein bunter Erzähl- und Begegnungsnachmittag. Seibold zeigte sich höchst überrascht und erfreut vom großen Interesse an diesem Erinnerungscafe‘ – und hatte alle Mühe, die vielen wertvollen Beiträge zu koordinieren.

Die ganze Geschichte der ältesten, im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert auch größten Isnyer Firma wurde bereits in der Ausstellung „Geschichte der Industrialisierung Isnys“ im Museum dargestellt. Jetzt ging es um persönliche Erlebnisse während der letzten 50 Jahre Firmengeschichte, bereits die fünfte Generation unter Ulrich Springer und die sechste unter Otto Springer. Vereinzelt kamen sogar noch Dinge zur Sprache zu Zeiten der vierten Generation, aus den Kriegsjahren unter Ulrichs Vater Wilhelm.

Lehre noch zu Reichsmark-Zeiten

Anton Brünz begann seine kaufmännische Lehre bei Springer im Jahr 1948, noch zu Reichsmark-Zeiten und kurz vor der Währungsreform. In seinem Lehrvertrag stand der Satz, dass er unaufgefordert die Firma verlassen müsse, sobald er die Lehre mit der „Gehilfenprüfung“ abgeschlossen hat. „Als es soweit war, bin ich dann zu Wilhelm Springer gegangen, und der hat zu mir gesagt: ,Du bleibsch da.’“ Brünz war noch einige Jahre sowohl in der Debitoren- als auch in der Kreditoren Buchhaltung beschäftigt, also im Kunden- und Rechnungswesen, verließ allerdings dann die Firma, weil er keine Aufstiegschancen sah. Rückblickend müsse er sagen: „Springer, eine sehr gute Firma mit sehr menschlichem und sozialem Gesicht.“

Auch Renate Blaser, geborene Heinzelmann, hatte viel Gutes zu erzählen und auch Persönliches. Sie begann nach Ober- und Handelsschule bei Springer eine kaufmännische Lehre. Wilhelm Springer sei in die Schule gekommen und habe den Lehrer nach möglichen Lehrlingen gefragt. „Weil man bei Springer gleich monatlich 90 Mark und 10 Mark Weihnachtsgratifikation gekriegt hat, hab’ ich zugegriffen, hab’ die Lehre gemacht und in allen Abteilungen viel gelernt.“

Der Geselle und die Weltfirma

Die Heinzelmanns betrieben eine Autowerkstatt mit Tankstelle und ein kleines Jagdwaffengeschäft. Ihr junger Kfz-Geselle, Horst Blaser, sollte einmal das Geschäft übernehmen. Vater Heinzelmann schickte ihn deshalb in die Waffenfachschule nach Kärnten. „Das Geschäft hat der Horst nicht übernommen, dafür aber wenigstens mich geheiratet und sich selbständig gemacht – dreißig Jahre später ist daraus eine Weltfirma geworden.“

Norbert Mader begann 1955 als Schlosserlehrling bei Springer und stieg durch Fleiß und Fortbildungen zum Betriebsleiter auf. Dieter Dorzel und Reinhard Hackspiel begannen 1968 ihre Lehre als Industriekaufleute. Dorzel spezialisierte sich im Exportwesen, Hackspiel im Inlandverkauf, alle drei blieben bis zum Firmenende Mitte der 1990er-Jahre der Firma treu. Sie wussten von einer gut organisierten Firma und bestem Betriebsklima zu erzählen.

Die „Springerleit’“ seien zu 90 Prozent Mitglieder der Gewerkschaft „Textil und Bekleidung“ gewesen und hätten Firmentreue bewiesen, die für alle Abteilungen galt: Büros, Garnherstellung, Zwirnerei, Spulerei, Färberei, Hausdruckerei für die Begleitpapiere der Springerprodukte, Siebdruckabteilung für die Baumwollgewebe der Handarbeitsvariationen.

Vertriebsagenturen in aller Welt

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts seien vor allem Handarbeitsgarne in vielerlei Farben, aus Schurwolle und aus Kunstfasern, zum Sticken und Knüpfen auf bedruckte Baumwollvorlagen verschiedenster Größe hergestellt und in die ganze Welt verschickt worden. Springer hatte Vertriebsagenturen in ganz Europa, Amerika, Australien und Südafrika. Große Mengen an künstlichen, sehr natürlich aussehenden Handarbeitsbast seien nach Schwarzafrika gegangen für die Zopf-Haarmode der Frauen.

Vor allem Wilhelm Springer habe die Firma während der vierten Generation entwickelt und vorangebracht. Sohn Ulrich habe mehr das Bestehende verwaltet und dessen Sohn Otto die Firma zu Ende geführt, wussten die drei oben genannten Führungskräfte aus der perspektivischen Darstellung durch 50 Jahre zu berichten. Der Strukturwandel in der Textilindustrie habe das Ende eingeleitet – unausweichlich; dazu das Fernsehen der Familien am Abend statt feiner Handarbeiten und Teppichknüpfen mit Spinger‘schen Produkten; Massenware und Billigprodukte aus Asien ersetzten im Textilsektor deutsche Qualitätsprodukte.

Die schlaflosen Nächte des Chefs

Die Haushälterin der Springerfamilien durch drei Generationen verriet in der „Unteren Mühle“, dass sich ihr Chef Otto jeden Tag und in vielen schlaflosen Nächten Sorgen gemacht habe um die Zukunft der Firma: „Und dass au alle Arbeiter a Gschäft hend.“ Jemand anders merkte an: „Oh, der Springer, des war au bissle a seltsame Firma. Am Schluss gab’s mehr Prokuristen als arbeitende Leit, anders ausgedrückt: mehr Haiptleng als Indianer.“