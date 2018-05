Das Waldbad in Isny: Ein Idyll am Rand der Stadt

Seit Ostern wirken Michael Stadler und Markus Kamp in ihrem neuen Refugium, der Gaststätte am Waldbad: „Es ist ein wahres Idyll“, schwärmt Kamp, so etwas sei im gesamten Allgäu nirgendwo anders zu finden, ist er überzeugt.

Deshalb haben die beiden Allgäuer – auf der Suche nach einem neuen Wirkungskreis – im vergangenen Jahr auch sofort zugesagt. „Genau so ein Projekt haben wir uns vorgestellt, um nach dem Trubel der letzten Jahre ein wenig kürzer zu treten“, erklären Kamp und Stadler. Gemeinsam bewirtschafteten sie zuletzt die Bergstation auf dem Hochgrat.

Das Waldbad sei schon eine Umstellung gewesen, räumen die neuen Pächter ein. Vor allem hätten sie erst lernen müssen, welche Bedürfnisse insbesondere die Campinggäste haben. Die selbst gekochte Bolognese-Sauce sei zum Beispiel gar nicht so gut angekommen: „Nicht wegen des Geschmacks“, betonen die beiden, der sei ihnen als ausgezeichnet bescheinigt worden. Aber: „Das ist ein Essen, das sich die Camper selbst kochen“, erzählt Kamp schmunzelnd.

Das aktuelle Speisenangebot bezeichnen sie als „gut bürgerlich“: Auf der kleinen Karte sind beispielsweise Kässpätzle, Wurstsalat, Schnitzel mit Pommes und Salat oder Ofenkartoffeln zu finden. „Einfach das, was wir gut können“, fassen die Wirte selbstbewusst zusammen.

Dass die Gaststätte am Waldbad neue Pächter hat, ist aber nicht nur für die Camper interessant. Von älteren Isnyern hätten sie schon mehrfach gehört, dass das Waldbad eine richtige Institution sei. Viele hätten hier das Schwimmen gelernt und es sei früher ein beliebtes Ausflugsziel gewesen. „Das soll wieder so sein“, bekräftigen Kamp und Stadler.

Nach einer Wanderung, nach dem Radeln, nach ein paar Runden im See oder einfach zum Entspannen nach Feierabend loben sie ihren Biergarten mit rund 50 Sitzplätzen als „ideal – ein Naherholungsgebiet, das seinesgleichen sucht“.