Das steht in der zweiten Woche der Isnyer Literaturtage an

Auch in der zweiten Woche der Isnyer Literaturtage ist laut einer Pressemitteilung des Kulturforums Isny ein facettenreiches Literaturprogramm geplant. Noch bis 8. Mai werden spannende Formate und klassische Inhalte präsentiert.

Am 2. Mai um 15 Uhr spielt in der Stadtbücherei Isny das Kinderfigurentheater „So weit oben“. Am 3. Mai heißt es wieder „Buchgenuss nach Ladenschluss“ in der Buchhandlung Mayer, von 19 bis 21 Uhr. In kleiner, gemütlicher Runde, bei Getränken und Leckereien, gibt die Buchhändlerin neue Leseempfehlungen und lädt zum Austausch mit anderen Literaturfreunden ein. Eine Anmeldung ist bis 30. April möglich.

Die dritte Lesung der Isnyer Literaturtage führt Ronja von Rönne mit ihrem Buch „Ende in Sicht“ nach Isny. Sie liest am 7. Mai, um 19.30 Uhr, in der Allgäuer Genussmanufaktur, aus der tieftraurigen, aber elegant lakonischen erzählten Geschichte zweier Frauen, die den Tod als letzten Ausweg sehen.

Für die kleinen Leserund Leserinnen bietet das KIEZ (Familienzentrum St. Josef) am 5. Mai, um 14 Uhr, „Wir erfinden eine Geschichte“ an. Am Tag darauf liest und musiziert Regina Katein bei ihrer Kamishibai-Lesung, um 14.30 Uhr, in der Stadtbücherei die Geschichte von Charlotte Habersack „Der schaurige Schusch“. Noch im Nachklang an die Literaturtage bietet die KIEZ, die Veranstaltungsreihe „Entspannte Eltern – entspannte Kinder“ am 17./24./31. Mai jeweils um 14.30 Uhr an.

Die BuchZelle – der öffentliche Büchertauschschrank – in der Wassertorstraße wird auch über die Isnyer Literaturtage hinaus bis in den Herbst zugänglich sein. Bücher leihen, tauschen, spenden und damit Freude am Lesen fördern, ist also noch den ganzen Sommer über möglich.