Das Rathaus Rohrdorf ist gut gerüstet für den Winter

Es war nie aktueller als in der heutigen Zeit, energetisch sinnvoll und nachhaltig zu heizen. Unabhängig von Öl- oder Gaslieferungen zu sein, dabei den Co2-Ausstoß zu verringern und das Mögliche zur Verlangsamung des Klimawandels beizutragen - das ist ebenso wichtig wie zukunftsweisend. Umso erfreulicher ist es, dass genau das mit der dringend erforderlichen Sanierung der Heizung im Rohrdorfer Rathaus erreicht werden konnte.

Der in die Jahre gekommene Ölbrenner wurde dabei gegen eine moderne und ebenso umweltfreundliche wie klimaneutrale Pelletheizung getauscht. Dazu waren umfangreiche Arbeiten nötig, bei denen mehrere Betriebe ihre jeweiligen Aufgaben koordinieren mussten, damit alles Hand in Hand lief. Schwere Erdarbeiten - ausgeführt von der Firma Frommknecht - waren zum Ausbau des alten Öltanks erforderlich, der schließlich mit einem Tieflader abtransportiert und entsorgt wurde. Der neue Pellettank beansprucht deutlich weniger Platz, so dass entsprechend wieder mit Erdreich verfüllt werden musste. Für den Einbau der Heizung sowie den Anschluss an Tank und Kamin sorgte dann die Firma Heizung und Sanitär Dieing, die dabei auf unerwartete Probleme stieß, die dank großer Kompetenz gelöst werden konnten. Für die Elektroarbeiten zeichnet die Firma Metzger & Hirsch verantwortlich, die ebenfalls einige Hindernisse zu überwinden hatte. Alle Arbeiten wurden vor Ort bestens begleitet von Thomas Eberle vom Bauhof Rohrdorf. Er stand den Handwerkern immer als Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite und bildete so eine wichtige Schnittstelle zwischen den einzelnen Gewerken.

Schlussendlich freut sich Ortsvorsteher Max Boneberger über das gelungene Ergebnis. Er sieht das Rohrdorfer Rathaus in Sachen Heizung nun bestens gerüstet - nicht nur für den kommenden Winter, sondern auch für die nächsten Jahre. Außerdem bedankt er sich sehr herzlich bei allen beteiligten Firmen und deren Mitarbeitern: Sie alle haben mit viel Einsatz, Fachwissen und kreativen Ideen dazu beigetragen, dass kein Problem ungelöst blieb und am Ende alles klappte. Auch den Nachbarn dankt Max Boneberger, denn sie haben die Einschränkungen während der Bauarbeiten mit viel Geduld getragen. Die Entscheidung für eine Pelletheizung hat sich angesichts der momentanen Lage in der Welt nun glücklicherweise als die einzig richtige und langfristig vertretbare herausgestellt.