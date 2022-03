Das Projekt LUChS bietet Schüler*innen Unterstützung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die ehrenamtliche Tanja Müller* trifft sich wöchentlich nach der Schule mit Alex* (*Namen redaktionell geändert). Gemeinsam gestalten sie die gemeinsam verbrachte Zeit, es wird auf die Hausaufgaben geschaut und das Lesen geübt, anschließend erzählt Alex der Ehrenamtlichen von den Ergebnissen seines Lieblingsvereins. Denn sein größtes Hobby ist Fußball. Es bleibt heute sogar noch Zeit, gemeinsam ein paar Fußball-Tricks auszuprobieren. Alex freut sich sehr, dass Frau Müller ihn beim Lernen unterstützt, ganz allein für ihn und seine Fragen da ist, denn zu Hause findet er nur selten Ruhe.

Durch ehrenamtlich Engagierte, wie Frau Müller, werden Kinder bei LUChS in ihren individuellen Lernprozessen durch regelmäßige Treffen unterstützt. Kontinuierlich sind wir auf der Suche nach weiteren Interessierten in und um Isny. Sie haben Lust als LUChS-Patin oder LUChS-Pate tätig zu werden und junge Menschen individuell zu begleiten? Melden Sie sich gerne bei Projektleiterin Michaela Lendrates (lendrates.m@caritas-bodensee-oberschwaben.de oder 07561/ 906613). Alle Ehrenamtlichen erhalten Schulung, Austauschmöglichkeiten und Begleitung. Die nächste Grundschulung findet am am Samstag, den 30. April in Isny statt. Schenken auch Sie Chancen!

Das Projekt „LUChS- Lernen und Chancen schenken“ wird durch die Aktion Mensch gefördert und derzeit in Isny umgesetzt. Die Stiftung dankt für die gute Kooperation mit Schulen, dem Verein Kinder- und Jugendarbeit Isny und dem Kinderschutzbund.