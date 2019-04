Das Programm fürs Isnyer Theaterfestival steht

Knapp vier Wochen vor dem Vorverkauf-Start am 20. Mai haben die Macher des Isnyer Theaterfestivals das Veranstaltungsprogramm im Zelt bekannt gegeben.

Auftakt ist wie berichtet am 26. Juli das Herbert Pixner Projekt, die Karten im Online-Vorverkauf sind bereits vergriffen. Heiße Rhythmen aus Afrika verspricht der 27. Juli: Dobet Gnahoré singt laut Ankündigung betörende, panafrikanische Balladen, legendär seien ihre atemberaubenden Tanzeinlagen. Im Anschluss gehört die Festivalbühne Mokoomba, einer „tanzbaren Afro-Fusion“.

„Der Gott des Gemetzels“ auf Bayerisch wird von Yasmina Reza am 28. Juli von der Münchner Theatergruppe „Wirtshausmannschaft auf Bayerisch auf die Bühne gebracht.

Im Line-Up findet sich mit Rainald Grebe, der am 29. Juli mit seiner „Kapelle der Versöhnung“ auf Sommer-Tournee ist und Halt in Isny macht, ein alter Theaterfestival-Bekannter.

Helmut Schleich, eine der markantesten Größen der deutschen Kabarett-Landschaft, rückt in seinem neuen Programm „Kauf, Du Sau!“ am 3. August der vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft zu Leibe.

Musikalisch spannend wird es am 2. August mit dem „Wunschkonzert der jungen Wilden“ unter den Isnyer Festivalmachern: Großstadtgeflüster garantieren elektronisch-rauen Sound mit Punk-Attitüde, rotzfreche Texte und exzessive Live-Erlebnisse.

Als Festivalhöhepunikt angekündigt wird das Konzert mit „Von Wegen Lisbeth“ am 31. Juli. Die Berliner Indie-Pop-Band sei seit dem Erscheinen ihres Debütalbums „Grande“ vor drei Jahren auf der Überholspur. Diesen Abend eröffnen die Indie-Popper Panda Lux aus der Schweiz.

Der legendäre Festival-Poetry-Slam mit Wehwalt Koslovsky am 28. Juli sowie faszinierender „Cirque Noveau“ mit dem „Atelier Lefeuvre & André“, das auf einer acht Kubikmeter großen Bühne zwei virtuose, tragikomische Solostücke voller Akrobatik, Jonglage und Zauberei spielt runden das Festival ab.

Am 30. Juli zeigen Studierende der berühmten, von Clown Dimitri gegründeten „Accademia Teatro Dimitri“, was sie können: Auf professionellem Niveau präsentieren Stars von morgen Varieté voller Akrobatik, Clownerie und Theater.

Der Tübinger Zirkus Zambaioni wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Zum Jubiläum zeigen die jungen Künstler im Kinderprogramm am 28. Juli, was seit dem großen Knall damals so alles passiert ist. Kinder-Impro-Theater gibt es am 31. Juli mit der Kompanie „Sterne & Staubsauger“, die Geschichten spielen wird, die die Welt noch nicht gesehen hat: Die Ideen der Kinder sind das Drehbuch.