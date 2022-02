Die Dozentinnen und Dozenten stehen in den Startlöchern, das Programm der vhs Isny läuft an. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Kurse im ersten Halbjahr behinhalten Bildungsangebote für jedes Alter. In der Woche nach den Fasnetsferien beginnen die ersten Sprachkurse. Dazu gehört Spanisch am Vormittag, der am Donnerstag, 20. März, beginnt. Es ist ein idealer Kurs für alle, die tagsüber Zeit haben und ohne Vorkenntnisse Spanisch lernen möchten.

Für Frauen jeden Alters ist der Kurs „Unser Becken – Unsere Mitte“ geeignet, der am Mittwoch, 9. März, beginnt. Die „Junge vhs“ bietet einen Workshop zum „Handlettering“ für Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren. Das bietet eine gute, kreative Ergänzung zu den elektronischen Medien unserer Zeit.

Isny hat ein Baumschutzkonzept und dabei geht es nicht nur um städtische Bäume, sondern auch um den privaten Baumbestand und allgemein die Natur im Lebensraum Stadt. In Kooperation mit der vhs Isny wurden deshalb Seminare und Vorträge organisiert, bei denen Interessierte praktische Tipps bekommen und Grundsätzliches zu Umwelt und Natur erfahren. Begonnen wird am Freitag, 11. März, mit einem Obstbaumschnittkurs.

Die Kurse können wieder in Präsenz abgehalten werden, es gilt die 2G-Regel. Wer ungeimpft ist, muss einen aktuellen negativen Test einer anerkannten Teststation oder seines Arbeitgebers vorweisen. Maskenpflicht besteht weiterhin.

Auf der Internetseite www.vhs-isny.de gibt es Informationen zu allen Kursen und die Möglichkeit zur Anmeldung.