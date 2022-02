Das neue vhs-Programm steht online

Das VHS-Programm für das erste Halbjahr 2022 ist fertiggestellt. Darauf weist die Stadt Isny in einer Pressemitteilung hin. Die digitale Version ist bereits auf der Homepage der Stadt Isny zu finden.Außerdem liegt das druckfrische Heft an vielen Orten in der Stadt aus. „Das Team der VHS freut sich auf viele Kursteilnehmer“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Auch das erste Halbjahr 2022 bringe für die VHS zwar wieder viele Ungewissheiten. Gudrun Albrecht und Heike Hengge, das Leitungsteam der VHS Isny, sind aber optimistisch, dass das Programm weitgehend wie angekündigt stattfinden kann. Dass sie auf mögliche kurzfristige Entwicklungen flexibel reagieren und auch unter schwierigen Bedingungen den Bildungsauftrag der VHS erfüllen, haben die beiden zusammen mit Mitarbeiterin Andrea Friedl in den letzten beiden Corona-Jahren schon bewiesen, so die Stadt.

Das Programmheft fürs Frühjahr- und Sommersemester bietet schon im ersten Halbjahr 2022 ein vielfältiges Angebot. Dozenten, Stammpublikum und auch gelegentliche Kursteilnehmer warten darauf, das es los geht, heißt es seitens der VHS. Buchbar sind Kurse, Vorträge und die beliebten „Einblicke“. Das neue Kurs-Programm bedient die klassischen Themenbereiche Sprachen, Kreativität, sowie Gesundheit und Bewegung. Zusätzlich werden gesellschaftlich relevante Themen berücksichtigt. Der Bereich Umwelt und Natur bekommt laut Stadt immer mehr Raum. „Das wird zunehmend nachgefragt. Nun hoffen wir, dass sich das im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren auch in der tatsächlichen Teilnehmerzahl niederschlägt“, sagen die beiden Leiterinnen, Gudrun Albrecht und Heike Hengge, und weisen auf die bislang enttäuschende Resonanz auf entsprechende Vorträge hin.

Präsenzunterricht findet in der VHS unter den jeweils geltenden Schutz- und Hygienemaßvorschriften statt. Parallel baut die VHS auch ihre digitalen und hybriden Angebote weiter aus, teilte die Stadt mit. Wer seinen Wunschkurs gefunden hat, kann sich ab sofort anmelden. Das gebe der VHS und den Dozenten Planungssicherheit, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Tagesaktuelle Informationen zum Programm finden Interessierte auf der Homepage der Volkshochschule unter www.vhs-isny.de. Dort können sie sich auch direkt anmelden und sich über zusätzliche Online-Angebote informieren.