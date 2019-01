Das neue VHS-Programm

Das Frühjahr/Sommersemester 2019 der VHS Isny startet am 2. Februar. Das neue Programm liegt als gedrucktes Heft ab sofort in allen öffentlichen Einrichtungen aus oder kann im Internet unter www.vhs-isny.de abgerufen werden.

Die beliebten „Einblicke“-Exkursionen starten am 10. April mit einem Rundgang durch die Kläranlage des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Isny-Weitnau. Am 9. Mai steht eine Fahrt an den Bodensee unter dem Motto „Suppe, Wein und Salve Regina“. Ziele sind das Maggi-Museum in Singen und die Insel Reichenau. München mit Viktualienmarkt und Lenbachhaus ist am 18. Mai das Ziel, es gibt historische und aktuelle, an den Ständen typische Schmankerl und im Kunstmuseum eine Führung mit dem Thema „Bildschön-Ansichten“ des 19. Jahrhunderts. Abschluss der „Einblicke“-Reihe ist ein Blick hinter die Kulissen der Bregenzer Festspiele am 19. Juli.

Unter der Rubrik Gesellschaft, Umwelt und Politik finden sich Themen wie „Einfälle statt Abfälle (Plastikfasten)“, die Bedeutung und Bedrohung von Vögeln und Insekten, „mit dem Bürgermeister auf Tour“ oder 100 Jahre Frauenwahlrecht. Die zehn häufigsten Fehler beim Testieren und Vererben werden außerdem thematisiert, aber auch die Heiz- und Betriebskostenabrechnung – für Mieter und Vermieter.

Mit Musik, Zeichnen und Malen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die VHS Isny hat Angebote zur Kunst der „Shido-Kalligraphie“ vorbereitet, wie aus Pappmaché Figuren gestaltet, Ostereier in verschiedenen Techniken verziert, Sitzkissen aus Filz oder Osterkörbchen aus Peddigrohr gefertigt werden.

Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte, findet Angebote zur Gymnastik, Bewegung und Entspannung Yoga, Fitness- und Funktionsgymnastik, Pilates und Sling-Training, Bewegung nach der Feldenkrais-Methode, TaiChi und Achtsamkeit für den Atem.

Berufliche Weiterbildungen oder Sprachen umfassen „Reden vor Publikum“, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Japanisch. Die Angebote in der Rubrik „Junge VHS“ und Veranstaltungen im Bereich FF-Karte sind ebenfalls gedruckt und online aufgelistet.