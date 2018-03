„Das Kulturangebot erstaunt mich“

Die Städtische Galerie im Schloss widmet ihre Frühjahrsausstellung 2018 dem in Isny geborenen Bildhauer Axel F. Otterbach, der heuer 70 wurde. Vernissage zu „Schein und Sein. Raumschichten – Skulpturen – Foto-Grafiken“, so der Titel, ist am morgigen Sonntag, 25. März, um 11 Uhr. Einführende Worte kommen vom Kunst- und Kulturpublizisten Herbert Koehler, Christian Segmehl begleitet musikalisch auf dem Saxofon. Parallel zeigt das Museum im Kornhaus in Bad Waldsee, der Wahlheimat Otterbachs, seit 18. März: „Zuerst das Modell“, Projekte für Kunst am Bau und im öffentlichen Raum. Über seinen Blick von außen auf Isny, den Doppelschlag mit zwei Ausstellungen und sein Leben auf der Klinge zwischen Kunst, Anspruch und Überleben sprach SZ-Redakteur Tobias Schumacher mit dem Künstler.

Herr Otterbach, warum zwei Ausstellungen in geografisch relativer Nähe?

Das war schon länger geplant zum Siebziger. Bad Waldsee bot sich als mein Wohnort an, Isny als mein Geburtsort.

Was verbinden sie mit letzterem?

Das Interesse an Isny habe ich nie verloren, auch wenn wir bereits 1952 nach Bad Waldsee gezogen sind. Mein Vater war Färbermeister, er hatte eine chemische Reinigung und Färberei in Isny, bis er sie aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Gewohnt haben wir im „Hirsch“. Ach ja, später wurde mir mal gesagt, dass ich mit Friedrich Hechelmann in den Kindergarten gegangen bin, wir sind der gleiche Jahrgang. Daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Später kam ich immer wieder zum Wintersport nach Isny. Das rege Kulturangebot in Isny erfreut und erstaunt mich, und den Turm von Zumthor hätte ich als große Attraktion empfunden.

Nun werden Sie Teil des Isnyer Kulturlebens...

Ich habe schon mal in Isny ausgestellt, es war 2003, im Espantor. Mit Paul Rupf-Bolz, dem Vorsitzenden des Kulturforums, und früher mit Oswald Längst hatte ich mich auch für eine Erweiterung des Skulpturenwegs von Maierhöfen auf baden-württembergisches Gebiet eingesetzt. Das ist leider gescheitert, weil anscheinend verschiedene Landwirte ihren Grund dafür nicht hergegeben haben. Damals war auch Iris Mann, heute Kulturbürgermeisterin in Ulm, noch da. Für die Ausstellung jetzt habe ich mit Kulturamtsleiterin Karin Konrad Kontakt aufgenommen und der Städtischen Galerie – so ging’s bis zur Zusage für die Ausstellung.

Machen sich die Ausstellungen in Isny und Bad Waldsee Konkurrenz?

Nein! Das läuft bewusst parallel, beide enden zum gleichen Termin, haben aber vollkommen unterschiedliche Inhalte, und wir bieten sogar zwei Führungen nacheinander an.

Was unterscheidet beide Ausstellungen?

Nach Isny komme ich mit freien Arbeiten, vor allem Raumschichten und Schichtsteinen sowie „Foto-Grafik“ – nichts im öffentlichen Raum oder Kunst am Bau.

Und der Titel „Schein und Sein“ bedeutet?

Das gezeigte Material erscheint als etwas anderes als es ist.

Wie kamen sie zu diesem Werkstoff?

Die ersten Arbeiten in der Richtung entstanden 2006...

...aus Gewichts- oder Kostengründen?

Dies ist keine Frage, die sich auf die künstlerische Intention einlässt – ist mir zu pragmatisch!

Beschreiben Sie bitte „Raum“ – auch wenn Isny vor allem an der Wand stattfindet.

Raum interessiert mich als Bildhauer – Höhe-Breite-Tiefe. Bitte verstehen Sie das nicht falsch: In Isny hängt keine Flachware! Die Arbeiten haben mit Malerei nichts zu tun! Zu sehen sind dort auch mindestens ein Dutzend Steine, auch weitere plastische Arbeiten, außerdem 15 bis 20 „Foto-Grafiken“, hauptsächlich Aufnahmen von Schicht-Steinen, die ich am Computer bearbeite, und umgestalte – aber ich will dem Publikum nicht alles vorwegnehmen!

Seit wann sind Sie im öffentlichen Raum präsent?

1979 habe ich meinen ersten geladenen Wettbewerb gewonnen, in Ravensburg, für die Weststadt. Gleichzeitig hatte ich ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg für Florenz und Carrara, deshalb konnte ich den Auftrag ausführen. Der Etat des Wettbewerbs hätte gerade mal fürs Material gereicht, ich wollte den Auftrag, hatte aber das Volumen irgendwie unterschätzt – aber: Ich konnte es realisieren...

Weiter ging es in den 1980er-Jahren mit zwei Aufträgen der Stadt Bad Waldsee. Eine Arbeit davon wurde übrigens inzwischen zum dritten Mal versetzt (lacht). Ich zeige in der Ausstellung im Museum im Kornhaus alle drei Standorte. 1981 war ich dann beim internationalen Bildhauersymposion in Rosignano, Italien, die dort gefertigte Arbeit steht dort auf einem Marktplatz. Bis Anfang der 1990er-Jahre lief es gut, ich gewann immer wieder Wettbewerbe, 1988/89 zwei Arbeiten in Ulm, im Fischerviertel und ein Ankauf des Landes für den Skulpturenpfad an der Uni – aber nach der „Wende“ lief gar nichts mehr. Vielleicht kann man 2007 den Wettbewerb für eine Platzgestaltung in Messtetten auf der Alb erwähnen.

Wovon leben Sie?

Ich gebe Unterricht und Workshops. 2000 habe ich eine eigene Bildhauerschule gegründet. Und an der Akademie für Gestaltung in Ulm habe ich ab dem gleichen Jahr dreidimensionales Gestalten unterichtet. Leider hat die Einrichtung der Handwerkskammer letztes Jahr geschlossen. Bis in die 1990er-Jahre konnte ich von öffentlichen Aufträgen leben – wenn nicht das Finanzamt kam. Ansonsten konnte ich frei arbeiten, dank Käufern und Glück.

Welche Erwartungen verbinden Sie mit der Ausstellung in Isny?

Ich erwarte einen guten Besuch und viel Interesse für meine Arbeit – und wer hätte nicht das Bestreben, etwas aus der Ausstellung stehen oder hängen zu lassen. Das letzte Mal hat Isny eine kleine Steinarbeit gekauft, vielleicht auch dieses Mal ein Ankauf?

Außerdem ist ein Katalog der beiden Ausstellungen Bad Waldsee-Isny angedacht, der soll auch durch den Verkauf einer Bronzeplastik „Brückenstein“, die in kleiner Auflage hergestellt wird, mit realisiert werden.