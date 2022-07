Das kosten die Isnyer Loipengebühren in der kommenden Wintersaison

In der kommenden Wintersaison müssen Langläufer in Isny etwas tiefer in die Tasche greifen. Das beschloss der Gemeinderat und erhöhte die Loipengebühren.

Hauptamtsleiter Frank Reubold möchte die Gebühren des vielgelobten und in den vergangenen Jahren nach und nach ausgebauten Loipennetzes, das gemeinsam mit der Gemeinde Maierhöfen unterhalten wird, erhöhen. Den ersten Schritt geht Isny, Maierhöfen soll in einer seiner kommenden Sitzungen nachziehen.

Die Begründung

„Die Gebühren für die Nutzung des von der Stadt Isny im Allgäu unterhaltenen Loipennetzes wurden letztmalig vor zwölf Jahren erhöht“, erklärte Reubold den Gemeinderäten. Die Unterhaltungskosten seien seit dieser Zeit jedoch deutlich angestiegen, so dass eine Anpassung der Nutzungsgebühren gerechtfertigt sei.

Das Saisonloipenpickerl, soll demnach von 15 auf 25 Euro erhöht werden, das Ermäßigte für Kurkarteninhaber und Jugendliche von 16 bis 18 Jahren, von 7,50 auf zehn Euro. Die Tageskarte für Erwachsene von zwei auf vier Euro und die Ermäßigte von ein auf zwei Euro.

Die Kontrolle

Sibylle Lenz (FW) merkte an, dass sie Kontrolle sehr schwierig sei und fragte, ob Isny denn in diesem Fall etwas von der Erhöhung habe. Sie schlug vor, beispielsweise über die Parkgebühren oder über einen QR-Code das Bezahlen besser überwachen zu können.

Frank Reubold stimmte ihr generell zu, bezweifelte aber, ob jeder ein Handy dabeihabe. „Wir setzten weiterhin auf die Ehrlichkeit der Loipennutzer“, sagte er. Bei der Tageskarte gebe es ohnehin kaum eine Möglichkeit der Überprüfung, da es so viele Einstiege gäbe.

Bei einer Enthaltung und zwei Gegenstimmen nahm der Gemeinderat den Vorschlag der Verwaltung an.