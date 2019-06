Das Kostbarste, was uns geschenkt ist

Wenn das Wetter mitmacht, legen die Menelzhofer Frauen zu Fronleichnam einen Blumenteppich im Unterdorf, die Haubacher zeigen sich verantwortlich für den vor dem Pfarrhaus.

Wetterbedingt waren die Haubacher dieses Jahr entlastet, und die Menelzhofer legten den ihren im Eingangsbereich der Kirche. Mit allem, was die Gärten hergeben, haben die geschickten Künstlerinnen auf einer großen Tafel auf dem Boden eindrucksvoll dargestellt, was ihnen Kern und Stern ihres Glaubens ist: ein goldener Kelch mit dem Zeichen des geweihten Brotes drüber, der Hostie. Drumherum die Weinrebe mit reifen Früchten, aus denen Saft gepresst und dann der Wein gekeltert wird. In der Eucharistie wird es zum Zeichen des vergossenen Bluts des Herrn.

Die Kirche würde nicht vorschreiben, was bei dieser schönen Tradition gestaltet werden soll, aber die eucharistischen Symbole sollten schon dabei sein, so ihre Überzeugung. In der Endphase ihrer Arbeit auf den Knien werden gerade noch die Ränder mit Farn abgedeckt, den zwei Frauen schnell aus dem Wald noch geholt haben. „Jetzt soll das Wetter machen, was es will, wir sind auf der sicheren Seite.“ Ganz früher seien die Pfarrer grob und nicht gerade einfühlsam einfach auf den Blumenteppich drüber gelaufen, so verrieten einige.

In der festlich geschmückten und voll besetzten Kirche feierte Pfarrer Herrmann Seeger mit seinen Ministranten das Hochfest des Heiligsten Leibes und Blutes Christi. „Bei diesem Fest bedanken sich die Gläubigen, dass Gott seinen Sohn am Kreuz dahingegeben hat und den Gläubigen in Brot und Wein als die eucharistischen Zeichen seine Gemeinschaft und Gegenwart versprochen hat“, so erklärte der Pfarrer zu Beginn.

Aufs Engste verbunden

In diesen Zeichen sei Christus zwar nicht materiell, aber doch wesensmäßig gegenwärtig. Wer ihn sich in dieser Gestalt „einverleibe“, sei aufs engste mit Christus verbunden. Bei der Austeilung des gewandelten“ Brotes sagte der Pfarrer: „Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit.“

Als die Sonne überraschenderweise kurz hervorlugte, entschied der Pfarrer sich noch zu einer gemeinsamen „Pilgerreise“ zu einem Wegekreuz. Er legte eine geweihte Hostie in ein vergoldetes Schaugerät, die Monstranz, das der Pfarrer unter dem „Himmel“ trägt. Sie solle draußen zum Segen werden für die Natur und alle Arbeit des Menschen.

Zurückgekehrt in die Kirche sprach Pfarrer Seeger das Schlussgebet am schönen, sinnhaften Blumenteppich in der Kirche, hat diesen bewundert – und ist nicht draufgetreten.

Am Blumenteppich im Eingangsbereich der Kirche haben mitgearbeitet: Sandra Sontheim, Inge Butscher, Agnes Würtenberger, Marianne Maier, Anja Schädler, Brigitte Zacher, Ingrid Moosmann, Daniela Brauchle.