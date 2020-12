Das Friedenslicht kommt nach Isny

Im Jahr 1986 entstand im oberösterreichischen Landesstudio des Österreichischen Rundfunks (ORF) die Idee, die mittlerweile eine Lichtspur durch ganz Europa gezogen hat: Ein Licht aus Bethlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden, heißt es in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit Isny.

Seit 1986 wird das Friedenslicht in jedem Jahr in den Wochen vor Weihnachten von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und von Bethlehem aus reist das Licht mit dem Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien und wird von dort aus verteilt. Trotz Corona wird das Friedenslicht auch in diesem Jahr nach Deutschland kommen und 2020 auch direkt nach Isny. Das Friedenslicht kann seit Mittwoch, 23. Dezember, nachmittags in den katholischen Kirchen in Isny, Beuren, Bolsternang, Menelzhofen und Rohrdorf abgeholt werden. Zur Abholung sollte ein eigener Anzündedocht oder ein langes Streichholz mitgebracht werden. Eine Laterne eignet sich gut, um das Licht sicher nach Hause zu transportieren.