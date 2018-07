Das Ferienprogramm ist ein Renner

Adieu, lieber Sommer: Am Montag rufen die Schulglocken wieder die Kinder zurück in die Klassenzimmer. Die großen Ferien 2011 sind dann Geschichte, aber die Erinnerung an das beliebte Ferienprogramm wird bei vielen Kindern bleiben.

Dafür spricht jedenfalls, dass das Ferienprogramm im Jahr 2011 sehr gut angenommen wurde – das legen die Zahlen nahe, die Bianca Steurer von der Isny Marketing GmbH verkündet:: Während 2010 die Anmeldungen bei 210 lagen, sind sie heuer auf 320 gestiegen.

„Das freut uns natürlich“, sagt Bianca Steurer, die für die gesamte Koordination des Ferienprogramms zuständig ist. Sie sieht durch den guten Erfolg das neue Konzept bestätigt. Es beinhaltet, dass sich die Kinder seit 2011 vorab anmelden müssen. Beim Anmeldeverfahren können die Kinder Prioritäten festlegen. Auch der Umfang des Ferienprogramms an sich ist gewachsen, was sich an der gestiegenen Seitenzahl des Programmhefts ablesen lässt: 2010 waren es noch 46 Seiten, heuer sind es 54.