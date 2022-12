Das Familienzentrum St. Josef erhält Zertifizierung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als 76. Kindereinrichtung im Bodenseeraum (Bodenseekreis, Landkreis Ravensburg, Sigmaringen, Lindau) wurde am 15. Dezember das Familienzentrum St. Josef in Isny als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Die Einrichtung erhält damit die offizielle Plakette für ihr kontinuierliches Engagement bei der Förderung frühkindlicher Bildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik, sowie in Bildung für nachhaltige Entwicklung. Überreicht wurde das Zertifikat durch die Netzwerkkoordinatorin Panja Schreyögg von der Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Weingarten.

Das Familienzentrum St. Josef hat sich auf den Weg gemacht, gemeinsam mit den Kindern die Welt um sich herum zu entdecken. Die Pädagoginnen und Pädagogen der Einrichtung bilden sich regelmäßig fort, um die Mädchen und Jungen bei ihrer täglichen Entdeckungsreise in der Welt der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik, sowie in BNE zu begleiten. Möglich wird dies in Isny und anderen Orten im Bodenseeraum durch die gemeinsame Initiative des lokalen Netzwerks der Pädagogische Hochschule Weingarten durch ihre Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung (AWW) und der gemeinnützigen Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

„Das persönliche Engagement der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte ermöglicht den Kindern, schon früh mit naturwissenschaftlichen Phänomenen, mathematischen und technischen Fragen in Berührung zu kommen. Das kann eine wichtige Grundlage in der Bildungsbiografie der Mädchen und Jungen schaffen“, sagt Michael Fritz, Vorstand der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten Gütesiegel und den „Prozessbezogene(n) Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht“ orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen neu bewerben.

Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen beobachten und erforschen die Pädagoginnen und Pädagogen Phänomene in ihrem Alltag. Als Lernbegleitung fördern sie dabei eine Reihe weiterer Kompetenzen, welche die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen wie lernmethodische Kompetenz, Sprach- und Sozialkompetenz, Feinmotorik und ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und innerer Stärke.