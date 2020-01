Das Erfolgsgeheimnis des WSV Isny

Für den Wintersportverein Isny ist das vergangene Wochenende eines gewesen, das vermutlich niemand so schnell vergessen wird. Gleich zwei Vereinsmitglieder gingen im Weltcup an den Start: Langläufer Friedrich Moch gab sein Debüt beim Skiathlon in Oberstdorf und wurde 31., Skispringerin Agnes Reisch war im rumänischen Rasnov einen Platz besser als Moch. Was diese Erfolge für den WSV Isny bedeuten, erzählt der Vorsitzende Tom Maus im Gespräch mit Michael Panzram.

Herr Maus, wie haben Sie dieses besondere Wochenende für den WSV Isny erlebt?

Maus: Das Besondere war, dass wir beim Weltcupdebüt von Friedrich Moch an der Strecke dabei sein konnten, weil er ja in Oberstdorf beim Heimweltcup vor einer tollen Kulissen starten durfte. Grundsätzlich fiebern wir aber jedes Wochenende mit allen unseren Topnachwuchsathleten live mit und sind über die digitalen Medien hautnah dabei.

Wie schafft es der WSV Isny, solche Talente hervorzubringen?

Unsere jahrelange, intensive Nachwuchsarbeit, beginnend im Grundschulalter, schafft die Voraussetzung dafür, dass sich die Kinder und Jugendlichen zu Leistungssportlern entwicklen können. Unsere ehrenamtlichen Trainer arbeiten ganzjährig mehrmals pro Woche mit Kindern und führen sie mit Spaß und sorgfältiger Planung an immer größere Aufgaben. Mit 16 oder 17 Jahren wechseln sie aus den Landeskadern in die Nationalkader und werden, in Abstimmung mit dem Deutschen Skiverband, an die internationale Spitze geführt. Durch ein stimmiges Umfeld von Verein, Schule und Elternhaus können wir die Basis dafür schaffen. Die Motivation und die Disziplin für ein konsequentes Training muss aber letztendlich von unseren Sportler kommen.

Was trauen Sie Agnes Reisch und Friedrich Moch künftig zu?

Beide stehen trotz ihrer tollen Entwicklung und ihren derzeitigen Erfolgen noch am Anfang ihrer Leistungssportkarriere. Wenn sie gesund bleiben, werden wir sicher noch einige Jahre lang von ihnen hören. Wie erfolgreich sie letztendlich werden, hängt mit ganz vielen Faktoren und auch etwas Glück zusammen. Da können wir nur die Daumen drücken und ihnen das Beste wünschen, ohne Druck aufzubauen.

Der WSV Isny bringt nicht nur gute Sportler hervor, sondern traut sich auch an Großveranstaltungen. Wie laufen die Vorbereitungen für die Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften am kommenden Wochenende?

Um Sportlern eine Heimat zu bieten, gehört es auch dazu, Großveranstaltungen durchzuführen. Leider müssen wir durch die schlechten Schneeverhältnisse in Isny mal wieder in einem Kraftakt nach Oberstdorf ausweichen. Mit Amelie Hofmann und Friedrich Moch freuen wir uns aber, neben den knapp 50 Helfern und viel Material, auch zwei sehr motivierte Sportler mitnehmen zu dürfen. Das wird eine tolle Veranstaltung.