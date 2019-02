Das Ende der fürstlichen Villa

Die Giebelwand links im Bild war vor Weihnachten gefallen, nach einer Unterbrechung wegen der Schneefälle zu Jahresbeginn rückt ein Bagger seit vergangenem Samstag nun endgültig der fürstlichen Villa im Herrenbergpark zu Leibe: Der einstige Wohnsitz der Fürsten von Quadt zu Wykradt und Isny weicht einem Villenviertel. Dies übrigens fast auf den Tag genau nach 206 Jahren, seit der am 25. Februar 1803 gefasste „Reichsdeputationshauptschlusses“ die bis dahin freie Reichsstadt Isny, das hiesige Kloster und dessen Ländereien dem Geschlecht derer von Quadt als Besitz und „Reichsgrafschaft Isny“ zugesprochen hatte. Wie diese schwand und was heute von ihr übrig ist, böte Wirtschaftshistorikern oder Adelsforschern reichlich Erzählstoff. Der Abbruch der Villa, so war vor Ort zu erfahren, soll verhindern, dass Fledermäuse nach dem Ende ihres Winterschlafs das leerstehende Gemäuer als Sommerquartier wählen. Foto: Liane Menz