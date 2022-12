Das Bundesjazzorchester gastiert in Isny

Das Kulturbüro der Isny Marketing GmbH freut sich, dass das hochkarätige Bundesjazzorchester für ein Neujahrskonzert nach Isny kommt. Das Isnyer Kulturprogramm Zwischentöne 2023 wird vom Top-Nachwuchs des Jazz in Deutschland eröffnet. Unter der Leitung des im Allgäu geborenen Jazztrompeters Matthias Schriefl präsentiert das Bundesjazzorchester (BuJazzO) am Sonntag, 8. Januar, ab 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) im Kurhaus am Park Isny sein Programm „Alpenjazz“. Tickets gibt’s ab sofort im Vorverkauf.

Das Bundesjazzorchester ist das offizielle Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland. „Bei ,Alpenjazz’ begeben wir uns auf eine Spurensuche nach den Wurzeln des Jazz in unserer Volksmusik. Wie viel Jazz steckt in unseren heimatlichen Rhythmen und umgekehrt? So setzen sich die jungen Musikerinnen und Musiker mit ihrer eigenen musikalischen Geschichte auseinander“, sagt Dominik Seidler, Projektleiter des Bundesjazzorchesters. Das Vokalensemble des BuJazzO taucht ein in die Schlagerwelt der 20er und 30er Jahre und probiert neue Jodeltechniken aus, die Rhythmusgruppe setzt Impulse in Improvisationen. Und weder der Humor noch der Ernst des Lebens kommen bei diesem Programm zu kurz. So wird zum Beispiel der „König von Köln“ mit einem zünftigen Zwiefachen geehrt und die fünf Posaunisten unternehmen einen Ausflug in die Welt des Allgäuer Alphorns.

Tickets gibt es bei der Isny Info, Marktplatz 2 in Isny, Telefon 07562/9999050, Mail an info@isny-marketing.de und online unter isny.reservix.de.