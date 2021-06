Das Bioklima und die Luftqualität

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht nur Isny und Neutrauchburg, auch die Ortschaft Großholzleute mit Bolsternang trägt das Prädikat als Luftkurort. Um die Prädikate tragen zu dürfen, müssen sich Stadt und Ortsteile einer regelmäßigen Prüfung unterziehen, bei der die bioklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse bewertet werden. Diese Prüfungen stehen wieder an und werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) durchgeführt.

Die Prädikatisierung richtet sich nach den Vorgaben des Kurortegesetzes von Baden-Württemberg sowie den Bestimmungen des Deutschen Heilbäderverbandes und des Deutschen Tourismusverbandes. Diese sollen gewährleisten, dass Kurgäste in Luftkurorten und insbesondere in Heilklimatischen Kurorten bioklimatische und lufthygienische Bedingungen vorfinden, die eine Anwendung des Klimas als natürliches ortsgebundenes Heil-mittel ermöglichen.

Bioklimatisch gesehen gibt es Schon-, Reiz- und Belastungsfaktoren. Zu Belastungsfaktoren gehört eine übermäßige Wärmebelastung, die zudem ein KO-Kriterium für beide Prädikate darstellt, die auf Grund der Höhenlage von 650 bis 1100 Meter im Stadtgebiet unkritisch erscheint. Um die Gesundheit zu fördern, können sich Kurgäste und Erholungssuchende in Isny gezielt stimulierenden Reizen aussetzen und diese so dosieren, dass ihr Immunsystem gestärkt wird. Dazu zählen zum Beispiel winterliche trockene Kälte, Wind aber auch größere Temperaturschwankungen wie sie ganzjährig auf Grund der Höhenlage von Isny zu erwarten sind. Die abwechslungsreiche Landschaft mit weiten Wäldern bietet zusätzlich gute Voraussetzungen zur Ausnutzung von Schonklimaaspekten. Hier wirken Wälder im Winter schützend vor Kälte und Wind, im Sommer vor Hitze und zu hohem Strahlungsgenuss.

Zur Feststellung der Luftqualität sind alle zehn Jahre Messungen durchzuführen, bei denen die Grob- und Feinstaub- sowie die Stickstoffdioxidkonzentration der Luft bestimmt werden. Hauptamtsleiter Frank Reubold hat für diese obligatorische Messung ab diesem Sommer den DWD beauftragt. Hanns Ulrich Kümmerle vom Referat Human Biometeorologie am Zentrum für Medizin und Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg, hat die Anlagen geliefert und die städtischen Mitarbeiter, die die Messtationen betreuen, eingewiesen. Ein Jahr lang wird an vier Messstandorten die Luftqualität gemessen und wöchentlich wird Probenmaterial nach Freiburg geschickt.