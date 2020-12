Das Augenlicht schützen als Ausweg aus der Armut

Optikermeister Rüdiger Walzer aus Isny und seine Familie haben vor rund drei Jahren den Verein „Wir helfen sehen“ ins Leben gerufen. „Wir wollen damit einfach Hilfe zur Selbsthilfe leisten, denn gutes Sehen ist wichtig für Bildung und Entwicklung“, umschreibt er die Aktivitäten allgemein.

Die konkrete Absicht: Wer gut sieht, kann eine Schule besuchen, kann dort lesen, schreiben und rechnen lernen, dem Unterricht folgen, hat später die Chance auf eine Ausbildung und damit auf einen Weg aus der Armut. „Helfen bringt Freude“, die große Weihnachtsspendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“, unterstützt den Verein „Wir helfen sehen“ heuer zum zweiten Mal.

Zweites Projekt in Bolivien gestartet

Im Detail begannen die Walzers ihre Arbeit vor Ort mit Augenuntersuchungen bei Kindern in Slums in Uganda – wofür sie persönlich nach Afrika reisten – und mit der Bereitstellung und Anpassung von Sehhilfen in Kooperation mit dem weltweit tätigen Hilfsprojekt „One Dollar Glasses“ (Brillen für einen Dollar). Das hat den Isnyern dieses Jahr nun sogar ein zweites Engagement „angetragen“, in Bolivien.

Die rund 3500 Euro von den SZ-Lesern, die 2019 anteilsmäßig an das lokale Hilfsprojekt im Erscheinungsgebiet geflossen waren, wie auch die Spenden an den Verein überhaupt, „wurden schwerpunktmäßig für unsere Ausbildungsprojekte in Uganda verwendet“, berichtet Optikermeister Rüdiger Walzer.

Auszubildende kommen selbst aus den Slums

In einer Berufsschule der „Entwicklungshilfe deutscher Augenoptiker“ können mit den Geldern „eine junge Frau und ein junger Mann ausgebildet“ werden. Die Isnyer unterstützen sie „mit den Schulgebühren, Verpflegung und Unterkunft, die Abschlussprüfungen sind für Dezember 2021 vorgesehen.“ Was die Walzers besonders freut: Beide Stipendiaten stammen aus Slums, in denen der Verein „Wir helfen sehen“ seine Hilfstätigkeit begonnen hatte.

Außerdem wird die Schule finanziell unterstützt, damit technische Ausrüstung angeschafft werden konnte, um in den Zeiten der Corona-Pandemie Onlineunterricht zu ermöglichen. „Der Gedanke dabei ist“, erklärt Rüdiger Walzer: „Sie sollen die Versorgung in den Slums, wie wir sie angestoßen haben, künftig selbst übernehmen können.“

Ausbildung im ganzen Land aufbauen

Bei diesen Worten schimmert auch Stolz durch: „Eine der beiden ist so fit, dass sie selber Lehrerin an der Berufsschule werden soll und eventuell eine Optikerausbildung fürs ganze Land aufbauen könnte – das gibt’s im Moment noch nicht.“ Der Isnyer Verein wolle die junge Uganderin jedenfalls auch in Zukunft weiter unterstützen.

Ein weiterer Anteil der Spendengelder wurde 2020 „für Sehtestaktionen verwendet, die von unserer Partnerorganisation ’22 Stars Foundation’ an Schulen in Uganda durchgeführt wurden“, berichtet Optiker Walzer weiter: Sollten bei Kindern Auffälligkeiten auftreten, werden sie von einem Augenarzt untersucht, „und auch die Behandlungskosten übernehmen wir“. Die Aktivitäten von „Wir helfen sehen“ seien „das Augenprogramm“, mit dem sich der Verein in die Hilfsaktivitäten der „22 Stars Foundation“ generell eingeklinkt habe.

Ratte beißt im Schlaf in den Augapfel

Nur zwei Beispiele – 2020 wurden zwei „schwere Augenoperationen“ bezahlt: Einem fünfjährigen Mädchen konnte ein malignes Melanom aus dem Auge entfernt werden. „Ohne unsere Hilfe wäre das Mädchen vermutlich an den Folgen gestorben“, erzählt Walzer über diesen Typ des schwarzen Hautkrebses, der Metastasen in den ganzen Körper streut, wenn er zu spät erkannt und die Geschwulst nicht unverzüglich entfernt wird.

Eine zweite Operation galt einem Jugendlichen, der in einem Slum nachts im Schlaf von einer Ratte in den Augapfel gebissen worden war. Er konnte durch eine Operation der Hornhaut vor der Erblindung gerettet werden, „Wir helfen sehen“ übernahm neben den Operationskosten auch jene für die Nachsorge durch einen Arzt und für die notwendigen Antibiotika.

In Teams in ganz Bolivien unterwegs

Neu hinzugekommen ist 2020 das Engagement der Isnyer in Bolivien: „In unserem neuen Ausbildungsprojekt werden sechs junge Frauen und Männer zu Optikassistenten ausgebildet und zwei junge Männer zu Optometristen“, schildert Rüdiger Walzer. Dieses Jahr habe sein Verein 5000 Euro beisteuern können, „und dieses Ziel haben wir nächstes Jahr wieder“.

Die acht Stipendiaten sollen in Zukunft Teams verstärken, die jetzt schon unter der Federführung von „One Dollar Glasses“ in dem lateinamerikanischen Land „mit Kleinbussen in abgelegenen Gegenden unterwegs sind, Hunderte von Kilometern vom nächsten Augenarzt oder Optiker entfernt, um dort die Menschen mit Brillen zu versorgen“.

Wassertanks und Keramifilter

Mit dem Anteil jenes Geldes, das die SZ-Leser bei der diesjährigen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ spenden, planen Rüdiger Walzer und sein Verein außerdem, in Uganda, „Schulen und die Slums, in denen wir tätig sind, mit Wassertanks und Wasserfiltern aus Keramik zu versorgen“. Die Beobachtungen vor Ort hätten gezeigt, dass „viele unserer Kinder große Probleme mit Augenentzündungen aufgrund mangelnder Hygiene haben – unser Ziel ist, durch diese Maßnahme das Problem der Augenentzündungen einzudämmen“.

Mit den Spendengeldern könne für Kinder in Schulen die Möglichkeit geschaffen werden, dass sie selbst für Infektionsschutz sorgen können: „Gesicht waschen, Hände waschen, Bindehautentzündung vorbeugen“, erklärt Walzer die simple Gleichung, die für viele Menschen in den ugandischen Slums so gar keine Selbstverständlichkeit darstellt.