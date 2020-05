Das Allgäuer Terrassenhotel macht dicht

Ein schreckliches Vorkommnis hat sich am Donnerstagvormittag in Meckenbeuren zugetragen. Mit schweren Kopfverletzungen ist eine 57-jährige Frau gegen 11 Uhr von Angehörigen in ihrer Wohnung aufgefunden worden – die Freundin eines Angehörigen alarmierte sofort die Polizei. Der Rettungsdienst traf vor Ort neben der schwerverletzten Frau auch auf den 63-jährigen Ehemann. Er hatte offensichtlich versucht, sich das Leben zu nehmen, heißt es in dem Polizeibericht.