Das Albrecht-Wachter’sche Epitaph

„Wo Schönheit und Zweckmäßigkeit eine harmonische Einheit bilden, da wird Handwerk zur Kunst“, schrieb die Isnyer Archivarin Margarete Stützle in den 1970er-Jahren über das Kleinod des Albrecht-Wachter’schen Epitaphs in der Gotischen Halle des Rathauses und auf dem Evangelischen Friedhof.

Dieses Kleinod aus dem Ende des 17. Jahrhunderts ist doppelt versteckt, und trotzdem nicht ganz vergessen. Das restaurierte Original befindet sich seit genau 35 Jahren an unbeleuchteter Stelle an der Wand hinter der Tür zur Gotischen Halle im Rathaus. Bei Stadtführungen wird zumindest darauf hingewiesen. Die Patrizierfamilien Albrecht und Wachter sind schließlich mit dem Rathaus ursächlich verwurzelt.

Dieses restaurierte Original gehörte bis 1983 in die kapellenförmige Albrecht-Wachter’sche Gedächtnisstätte auf dem städtischen Friedhof. Über die Friedhofsmauer entlang des Herrenbergweges ragt deren kupfernes Walmdach. Der Fremde kann dort nur rätseln, denn die Grabstätte ist mit eichenhölzernen Toren verschlossen, gesichert mit Vorhängeschloss und ohne ein Hinweisschild, was sich dahinter versteckt.

In alten Beschreibungen ist zu lesen, dass sich hinter den Torflügeln ein kunsthandwerklich sehenswertes, schmiedeeisernes Gitter befindet – wahre Handwerkskunst. Im Bogenfeld des Gitters seien die Wappen der Familie Albrecht und Wachter in Verbindung mit der Jahreszahl 1692 in kunstvollem Rankenwerk eingefügt. Im Innern finde sich ein Flügelaltar mit Schrift- und Bildtafel. Dort sei zu lesen: Johann Albrecht, Stadtammann zu Isny, hat dieses Epitaphium zu schuldigen Ehren des wohlweisen Herren Thomas Wachter, Bürgermeister, und seiner ehelichen Hausfrau, der ehr- und tugendsamen Catharina Hillerin und seinem Schwager Herrn Caspar Wachter selig, des Rats all hier, aufrichten lassen.

In den Deckenfüllungen des Gemäldes seien die Portraits seiner Schwiegereltern Thomas Wachter und Catharina Hillerin gemalt. Die Mitte des Flügelaltars zeige die biblische Geschichte der „Verklärung Jesu“, ein Gemälde des Malers Johannes Heiß aus Memmingen aus dem Jahr 1690, der wohl auch das Hochaltarblatt in der St. Georgskirche gemalt hat.

Der Zahn der Zeit habe durch fast 300 Jahre gewaltig an den Schrift- und Bildtafeln und am Gitterwerk genagt, schrieb Stadtarchivarin Stützle damals. Es sei wünschenswert, dass es mit Hilfe der Handwerkerzunft, der Stadt und der Denkmalspflege gelingen möge, dieses Kleinod für und in Isny zu restaurieren und zu erhalten.

Nach sechsjähriger Zusammenarbeit von Evangelischer Kirchengemeinde, Stadt Isny, Zunftrat und Landesdenkmalamt fand zum Kinderfest 1983, nach der Restaurierung, dieses historische Kleinod einen geschützten Platz im Albrecht‘schen Haus, dem heutigen Rathaus. Restaurator Josef Schugg aus Kimratshofen restaurierte die Original-Schrifttafeln der Flügel und das Ölgemälde in der Mitte, die Verklärung Jesu, und er fertigte auch Duplikate für das leider verschlossene Grabmal auf dem Friedhof – wo zumindest eine Hinweistafel angebracht werden könnte.