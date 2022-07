Für Wirtsfamilie Zehrlaut ist es das letzte Isnyer Kinderfest

Nach 15 Kinderfesten, die Corona-Zwangspause eingerechnet 17 Jahren, gibt die Isnyer Familie Zehrlaut mit Volker, den alle nur als „Pips“ kennen, mit seiner Ehefrau Daniela, Sohn Marc mit seiner Steffi und deren Töchtern Nadja und Lea, dieses Wochenende zum letzten Mal die Festwirte beim Kinder- und Heimatfest. Danach ist Schluss, die Entscheidung sei definitiv, erklären Vater und Sohn.

Die neue Spitze der Kinderfestkommission um Eva Schwärzler und ihren „Vize“ Stefan Lehnen bringt das zwar noch nicht aktuell, auf längere Sicht aber trotzdem in Lösungsnot: Ein neuer Wirt, der auf dem Rain das Festzelt samt „Außenstellen“ umtreibt, hat sich noch nicht beworben. Inserate im „Isny Aktuell“ haben ebenso wenig Erfolg gezeitigt wie Aufrufe in den „sozialen Medien“.

„Dank an den Herrgott fürs Wetterglück“...

Derweil ist den Zehrlauts die Erleichterung anzumerken, dass sie nach 2022 endgültig die Füße hochlegen können. Gefragt nach „Highlights“, antwortet Senior Pips, dass „eigentlich jedes Kinderfest in den letzten 15 Jahren ein Höhepunkt war; und das Wetterglück – dafür einen Dank an den Herrgott.“ Eher weltlich-profan fällt Sohn Marc das „Public Viewing“ 2014 ein, als die Isnyer im Festzelt verfolgten, wie Deutschland Fußballweltmeister wurde: „Allen Unkenrufen zum Trotz war das ein ganz tolles Fest.“

Das Interview mit Volker und Marc Zehrlaut wird vor allem durchzogen von Dankbarkeit gegenüber jenen Menschen, mit denen sie als Festwirte in den zurückliegenden knapp zwei Jahrzehnten zusammengearbeitet haben und vor deren Aufzählung sie vor allem eines entschuldigend betonen: „Wir haben hoffentlich keinen vergessen – wir meinen alle, ohne die tät’s so ein Fest gar nicht geben!“

...und namentlich und stellvertretend an viele Isnyer

An allererster Stelle genannt werden müssten Gottfried und Elvira Kaufmann vom Hotel-Gasthof „Bären“, die Vorgänger am Rain, „ohne die wir nie Festwirte geworden wären“, betont Pips. Gleich dahinter stünden die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, Albert Kolb und Willi Keck und ihr Team, dazu jene der Handwerkerzunft und all die ehrenamtlich Wirkenden in der Kinderfestkommission: „Das hat gut funktioniert.“

Auch und natürlich „die Familie der Brauerei Stolz, die sich immer auf die Hinterfüße stellt“, oder „Theo Suchert mit seiner Nachttruppe“, die als Aufräumkommando Jahr für Jahr dafür gesorgt haben, dass auf dem Festplatz am nächsten Morgen „alles piccobello sauber und aufgeräumt war“.

Ein Bänderriss, ein Strom-Unfall und eine Beule

Genau von solcherlei Engagement lebe das Isnyer Kinder- und Heimatfest. Und mit eingeschlossen werden müsse zuletzt der „Bedienungsring unter der Leitung von Monika Wägele mit allen anderen fleißigen Helfern, von denen viele zwischenzeitlich auch gute Freunde geworden sind“, unterstreichen Marc und Volker Zehrlaut: „Um alle zu nennen, bräuchten wir eine halbe Zeitungsseite.“

Auch Negativ-Ereignisse hätten sich in Grenzen gehalten: Ein Bänderriss, ein Strom-Unfall und eine blutige Beule am Kopf eines Mitarbeiters während des Aufbaus seien in 15 Kinderfestjahren als vertretbar anzusehen: „Wir können dankbar sein, dass keinem großartig was passiert ist“, sagt Pips über die ungezählten Hilfskräfte. Diese nach der Corona-Pandemie zu finden haben 2022 dem Gefühl geglichen, „dass du meinst, du fängst von vorne an“.

„So nicht mehr stemmbar“ wegen der Vorschriften

Die Herausforderung für einen künftigen, neuen Festwirt beim Kinder- und Heimatfest sehen Marc und Volker Zehrlaut auch darin: „Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften ist das aus unserer Sicht so nicht mehr stemmbar“, erklären Vater und Sohn unisono, „trotzdem wünschen wir unserem Nachfolger alles Gute!“

Sie selbst hörten „altersbedingt“ auf mit Blick auf den Vater. Und weil der Sohn „jeden Tag zum Schaffen geht und den ganzen Jahresurlaub opfern müsste“, wollte er das ganze Kinderfest über Präsenz zeigen. „Unserem Nachfolger wünschen wir auf jeden Fall alles Gute“, erklären die beiden.

„Rootsman & Fyah“ spielen am Eröffnungsfreitag

Am Eröffnungsabend zum Kinder- und Heimatfest diesen Freitag heißen die Wirte nach dem offiziellen Bieranstich mit Bürgermeister Rainer Magenreuter und der Stadtkapelle Isny um 19.30 Uhr die Formation „SBS“ als Vorband willkommen.

Als „Haupt-Act“ bei der Dirndl- und Lederhosenparty steht dann die zehnköpfige Formation „Rootsman & Fyah“ auf der Bühne, die sich aus Ex-Musikern der Band „Losamol“ neu formiert hat, mit dabei ist auch Sänger Thomas „Thomson“ Schneider.