Dankeschön an alle Stoffspenderinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großer Begeisterung haben die Waldburg-Zeil Kliniken viele wunderschöne gespendete Stoffe abholen dürfen. Diese gehen nun an die Landfrauen in der Region, die daraus wieder Herzkissen nähen. Von solchen Stoffspenden lebt die Herzkissenaktion. Schon fast 10.000 Herzkissen konnten die Waldburg-Zeil Klinik Schwabenland, die Rehaklinik Bad Salzelmen und das Parksanatorium Aulendorf in acht Jahren an Patientinnen mit Brustkrebs verteilen, etliche davon aus leuchtend bunten Stoffen von „Die kleine Scheune Isny“. Die Anleitung für Herzkissen erhalten Sie unter: herzkissen@wz-kliniken.de.