Dank Büchern über 30 000 Euro für den Regenwald

(sz) Catherine und Markus Danieli betreiben seit 2012 den „grünen“ Internet-Buchhandel „Ecobookstore“, aus dessen Erlösen sie seit März 2012 regelmäßig jeden Monat an „Rettet den Regenwald e.V.“ spenden. Mit einer erfreulichen Entwicklung: Waren es im Startjahr 634,13 Euro und 2013 schon 2916,47 Euro, wuchs die Summe laut Pressemitteilung kontinuierlich an und übersprang mit 5788 Euro im Jahr 2019 – genauer mit der Dezemberrate von 1268 Euro, die an Heiligabend überwiesen wurde – nun die 30 000-Euro-Marke auf insgesamt 30 033,25 Euro für den Regenwald. Das war dem Ehepaar einen Schmuckscheck der Kreissparkasse Ravensburg wert. Den „Ecobookstore“ brachten die Danielis mit nach Isny, als sie 2016 ihr neues Haus in der Lohbauersiedlung bezogen. Er ist in Isny aufgewachsen, beide kandidierten 2019 für Bündnis 90/Die Grünen für den Gemeinderat, für den Ortsverband administriert Informatiker Markus Danieli den Internetauftritt. Die politische Arbeit könnte auch auf den Online-Buchhandel durchschlagen: „Wahrscheinlich werden wir die Spenden für den Regenwald auf jährlich 6000 Euro deckeln und Ausschau halten nach lokalen Projekten im Klima- und Umweltschutz, die wir mit Überschüssen unterstützen können“, erklären die Danielis in ihrer Pressemittteilung weiter. Wann und was sie bisher gespendet haben, darüber geben die zwei Isnyer auf der Internetseite des Online-Buchhandels ebenso Auskunft wie sie dort erklären, warum es sinnvoll ist, bei ihnen einzukaufen. Weitere Infos unter: