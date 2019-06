Daniel Güss ist Allgäu-Champion

Vier Tage lang hieß es „Spitzensport vor Ort“ in Ratzenhofen. Beim Springturnier des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf waren international erfolgreiche Reiter genauso am Start, wie regionale Amateure und Nachwuchssportler.

Zwei Sonderpreise gab es auf dem Turnier zu gewinnen: Der Stil-Preis für den schönsten Ritt ging an Carina Wolff vom gastgebenden Verein. Allgäu-Champion wurde Daniel Güss vom Reitverein Hüttental. Meldestellenchef Markus Kuhnle zeigte sich beeindruckt von der Resonanz auf das Turnier ganz am Rande von Baden-Württemberg: „Die Nennungszahlen sind sehr ordentlich. Der sportliche Leiter Alvar Schmidt-Bandelow hat eine sehr gute Ausschreibung zusammengestellt.“ In der Praxis heißt das, es gibt für jeden Reiter eine passende Prüfung.

Überwältigende Nennungszahlen

Von den Anfängern (E-Springen / A-Springen) über Jungpferde ( Springpferde A/L/M), Youngster Prüfungen (Pferde im Alter von sechs bis acht Jahren) die an die großen Prüfungen herangeführt werden, bis zu Springen in der schweren Klasse. „Eine große Resonanz gab es beim Stil -M, wo die Nennungszahlen überwältigend waren.“ Auch seien die L-Springen mit begrenzten Nennungszahlen, nach dem veröffentlichen der Ausschreibung als erstes voll gewesen. Das Fazit des internationalen Meldestellenchefs: „Das Turnier hat sich über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus seinen Namen gemacht.“

Ergebnisse des Reitturniers in Ratzenhofen

1. Springprüfung Klasse S mit Stechen*: 1. Ganiel Güss, (Hüttental), Come on Vivienne, 2. Constantin Sorg (Fronhofen), Cadeau, 3. Stefanie Paul (Altusried), Batida du Rouet, 5. Stefanie Görlich (Bad Wörishofen/Isny-Rohrdorf), Lancerots Jacky Cola

2. Springprüfung Kl. S*: 1. Edwin Schmuck (Illertissen), Aclatron, 2. Daniel Güss (Hüttental) Come on Vivienne, 3. Stefanie Paul (Altusried) Batida du Rouet

3. Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** - Youngster Prüfung: 1. Konstantin Eduard van Damme (Reitportzentrum am Bussenberg), Bellini, 2. Alexander von Ungern-Sternberg (Neuravensburg), Nero, 3. Ramona Kunze (Langenau), Colli Girl

4. Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M**, 1. Abteilung: 1. Kontantin Eduard van Damme (Reistportzentrum am Bussenberg) Centaura, 2. Stefanie Paul (Altusried), Claus K von Clearway, 3. Stefanie Görlich (Bad Wörishofen, Isny-Rohrdorf), Cajenne; 2. Abteilung: 1. Stefanie Paul (Altusried) Flick Flack, 2. Gesa Gleinser (Leutkirch-Diepoldshofen), Arosa, 8. Sophia Hierlemann (Leutkirch-Dipoldshofen), Action

5. Springprüfung Kl. M**, 1. Abteilung: 1. Andy Witzemann (Winterlingen), Casallino, 2. Mathias Jehle (Fronhofen), Chiara, 2. Abteilung: Daniel Güss (Hüttental), Come on Vivienne, 2. Günter Schmaus (Hauerz) Ginnis van’t Geyzeven, 3. Franz Gleinser (Leutkirch-Diepoldshofen), Collinjo

6. Springprüfung Kl. M* - Youngster Prüfung, 1. Abteilung: 1. Konstantin Eduard van Damme (Reitsportzentrum am Bussenberg), No more Maybe, 9. Simon Strasser (Hauerz), Champ; 2. Abteilung: 1. Ramona Kunze (Langenau), Chilli Girl, 3. Jochen Schelling (Kißlegg), Sugar Man

7. Springprüfung Kl. M*, 1. Abteilung: Markus Rieger (Tübiger RC), Lillith, 3. Alvar Schmidt-Bandelow (Isny-Rohrdorf), Heidi; 2. Abteilung: 1. Konstantin Eduard van Damme (Bussenberg), Centaura, 2. Andreas Gronmayer (Kißlegg), Cheval de luxe, 3. Stefanie Görlich (Wörishofen/Isny-Rohrdorf), 8. Sophia Hierlemann (Leutkirch-Diepoldshofen); 3. Abteilung: 1. Lisa Dorner (Hauerz), Flying Diamond

8. Springprüfung Kl. M* - Youngster Prüfung, 1. Abteilung: 1. Daniel Güss (Hüttental), Keizer’s Wat-Dag-le, 9. Simon Strasser (Hauerz), Champ; 2. Abteilung: 1. Ramona Kunze (Langenau), Viva

9. Springprüfung Kl. M*, 1. Abteilung: 1. Michael Fugunt (Bad Wurzach), Annabell, 5. Jochen Fimpel (Kißlegg), Sathya, 2. Abteilung: 1. Gesa Gleinser (Leutkirch-Diepoldshofen), Quintaro, 4. Stefanie Görlich (Wörishofen / Isny), Cayton

10. Stilspringprüfung Kl. M*, 1. Abteilung: 1. Rebecca Bayer Loizaga (Hüttental), Spettacolo Della Cometa; 2. Abteilung: Carina Wolff (Isny-Rohrdorf), Colada, 3. Lea Wiest (Kißlegg), Cosa Casanddra, 7. Antonia Rinninger-Huber (Isny-Rohrdorf), Christiano

11. Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L, 1. Abteilung: 1. Nele Strasser (Bad Wurzach), Major’s Papaia Blue, 8. Annika Kalbrecht (Wangen), La vida Loca; 2. Abteilung: 1. Julia Güthling (Isny-Rohrdorf), Carry Ass, 3. Eva-Anne Schneider (Hauerz), Capolavoro, 4. Antonia Rinninger-Huber (Isny-Rohrdorf), Christiano, 8. Bernd Burkhart (Bad Wurzach) Quidam Boy

12. Springprüfung Kl. L, 1. Abteilung: 1. Bernd Maier (Tettnang), Santino, 3. Nele Strasser (Bad Wurzach), Major’s Papaia Blue, 4. Eva-Anne Schneider (Hauerz) Capolavoro, 6. Selina Zengerle (Isny-Rohrdorf), Ramino Royal, 8. Lara Elgaß (Isny-Rohrdorf), Quicksilver; 2. Abteilung: 1. Julia Güthling (Isny-Rohrdorf), Carry Ass, 6. Christina Maier (Hauerz), Horse Gym’s Caramba

13. Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A**: 1. Mara Bernd (Tettnang), Candlelight, 6. Chiara Mazza (Isny-Rohrdorf) Levicoul; 2. Abteilung: 1. Nele Strasser (Bad Wurzach), Major’s Papaia Blue, 2. Silvia Herberg (Isny-Rohrdorf), Cash Boy, 3. Lara Elgaß (Isny-Rohrdorf), Quicksliver

14. Springpferdeprüfung Kl. M*: 1. Sven N. Zeller (Illertissen), Looper, 4. Jochen Schelling (Kißlegg), Sugar Man

15. Springpferdeprüfung Kl. L, 1. Abteilung: 1. Andy Witzemann (Winterlingen) Calling Berlin; 2. Abteilung: 1. Ridardo Karle Costa (Dettinger Alb), Consul, 7. Jochen Schelling (Kißlegg), Caymè-Zero

16. Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Jasmin Prasser (Illertissen), Jembassy

17. Springpferdeprüfung Kl. A**, 1. Abteilung: Tobias Rist (Bad Waldsee), Sunrise, 6. Jorge Oliveira e Carmo (Bad Wurzach), Major’s Harleynda, 2. Abteilung: 1. Alexander von Ungern-Sternberg (Neuravensburg), Chakakahn

18. Springpferdeprüfung Kl. A**: 1. Jasmin Prasser (Illertissen), Jembassy, 6. Carolin Rimmele (Isny-Rohrdorf), Carmelot

19. Stilspring-Wettbewerb: 1. Lena Habisreutinger (Meckenbeuren-Madenreute), Cuba Libre, 2. Johanna Elgaß (Isny-Rohrdorf), Justina, 3. Viktoria Laura Bader (Isny-Rohrdorf) Pippi Lotta, 5. Kim Brauchle (Bad Wurzach), Abendwind, 6. Lea Eisleb (Isny-Rohrdorf) Dundee Red, 6. Maximiliane Fimpel (Kißlegg), Julchen, 8. Leni Smilla Heine (Isny-Rohrdorf) Canabis; 8. Maximiliane Fimpel (Kißlegg), Lina, 12. Marco Menig (Bad Wurzach), Capatin Sparrow, 14. Anna Dober (Hauerz), Diamant