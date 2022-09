Damit Radfahren nicht nur Spaß macht, sondern auch sicher ist

In der Innenstadt von Isny konnten Radler kürzlich ihr Gefährt auf Herz und Nieren testen lassen. Radkultur Baden-Württemberg und der Landkreis Ravensburg boten einen kostenlosen Radcheck an, wie das Landratsamt berichtet. Unterstützt

Bürgerinnen und Bürger konnten das eigene Fahrrad auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen. Dabei wurden Bremsen, Lichtanlage, Klingel und Reifendruck kontrolliert und kleinere Mängel behoben.

Spaß und Sicherheit

Das regnerische Wetter konnte niemanden aufhalten und so wurden in Isny 34 Fahrräder von drei fachkundigen Mechanikern geprüft und repariert. „Radfahren soll Spaß machen und gleichzeitig sicher sein“, erklärt Tanja Knäple, Fahrradbeauftragte des Landkreises. „Ich freue mich sehr, dass trotz des unbeständigen Wetters so viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer das Angebot angenommen haben!“

Robert Blaser-Sziede, Geschäftsführer der ADFC-Ortsgruppe Isny/Argenbühl,war ebenfalls vor Ort: „In Isny wird viel Rad gefahren, und der ADFC setzt sich seit vielen Jahren für mehr Sicherheit im Radverkehr ein. Um das Unfallrisiko für Radfahrende zu senken, sind funktionierende Bremsen und eine intakte Beleuchtung am Fahrrad wesentlich. Der Radcheck kann hier einen wichtigen Beitrag dazu leisten.“