Damit Herzschmerz gut durch den Magen geht

Ein stimmungsvoller Ort, liebevoll-witzige Texte und ein außergewöhnlicher Autor: In Isny wird alles angerichtet sein für die Lesung mit Vincent Klink. Der bekannte Fernsehkoch, Küchenmeister, Autor, Herausgeber und Verleger von kulinarischer Literatur kommt am Sonntag, 13. Mai, im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals ins Refektorium im Schloss. Ab 17 Uhr liest er aus seinem aktuellen Buch „Meine Rezepte gegen Liebeskummer“. Seit Donnerstag, 1. März, gibt es Eintrittskarten im Vorverkauf im Büro für Tourismus im Kurhaus.

Liebeskummer ist menschlich, und so mancher greift in Zeiten dieser Not zum Essen – Frustessen. Nur leider fühlt sich das Ganze – beispielsweise nach dem Verzehr von Eis in rauen Mengen – in der Regel nicht besser an, im Gegenteil. Warum also in Sachen Herzschmerz nicht einmal den Rat eines Kochs einholen, der weiß, was in solchen Fällen schmeckt und der Seele gut tut. Der lebenserfahrene Vincent Klink verräte in seinem Buch, wie mit gutem Essen der Liebesschmerz gelindert und Tränen wieder getrocknet werden können. Das kündigt das Isnyer Kulturbüro zur Lesung an.

Klink wurde 1949 geboren und betreibt in Stuttgart das Restaurant „Wielandshöhe“. Durch die Sendungen „ARD-Buffet“ und „Kochkunst“ wurde er bekannt, in den vergangenen Jahren veröffentlichte der Koch Bücher wie „Sitting Küchenbull“, „Immer dem Bauch nach“, „Voll ins Gemüse“ und auch – „Ein Bauch spaziert durch Paris“. Die Lesung in Isny ist Teil des Allgäuer Literaturfestivals, das in Memmingen am 3. Mai startet, bis 19. Mai läuft und erfolgreiche Autoren an un- oder außergewöhnlichen Orten im Allgäu präsentiert. Der Eintritt kostet 19 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Schüler und Studenten.