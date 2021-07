Damit die Innenstadt wieder belebt wird

Als Erfolg sieht das Stadtmarketing den ersten Händlerflohmarkt des Jahres in Isny am vergangenen Samstag. Im August und September sollen zwei weitere folgen.

Schon am frühen Vormittag sei am Samstag einiges los gewesen in der Isnyer Innenstadt, schreibt das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung. Wer das gute Wetter für einen Stadtbummel nutzte, begegnete in den Straßen orangenen Sonnenschirmen und dekorierten Verkaufsständen. In der Obertor- und Bergtorstraße noch vereinzelt aufgestellt, weckten Schirme und Stände am Rathaus zusehends die Aufmerksamkeit der Stadtbummler. Entlang der Wassertorstraße löste dann ein Stand den anderen ab.

Was es mit Schirmen und Ständen auf sich hatte, erfuhren die Stadtbummler von den Isnyer Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern, die Passanten vor ihren Geschäften beim Isnyer Händlerflohmarkt begrüßten. 20 Isnyer Geschäfte präsentierten sich unter freiem Himmel und luden ein, Sonderangebote zu begutachten.

Organisiert von Isny Aktiv und dem Büro für Stadtmarketing der Isny Marketing GmbH in Kooperation mit dem Isnyer Einzelhandel gehört der Händlerflohmarkt zur Initiative Innenstadtbelebung mit dem Titel „Samstags in Isny“. Die Aktionsreihe bietet bis September an jedem Samstag besondere Aktionen im Stadtzentrum – an jedem ersten Samstag im Monat ist es der Händlerflohmarkt. Finanziert von der Stadt Isny, sollen die Aktionen die Innenstadt beleben und so die Corona gebeutelten Handel und Gastronomie unterstützen.

Das scheint möglich: Die Resonanz der Händler war größtenteils positiv, auch wenn nicht alle Waren Abnehmer fanden. Doch vielen ging es laut Mitteilung nicht nur ums Verkaufen, sondern vor allem darum, wieder in Kontakt zu kommen und zu zeigen, was im Isnyer Einzelhandel steckt. Unter Passanten herrschte ebenfalls ein positiver Tenor: Die Aktion zeuge vom Engagement der Isnyer Einzelhändler, und es mache einfach Spaß, durch die mit Schirmen und Ständen und zahlreichen Besuchern belebte Stadt zu flanieren. Da bereits am Morgen viele Tische in Cafés und Wirtschaften besetzt waren, haben auch die Wirte offenbar profitiert.

Die nächsten Händlerflohmärkte sind am 7. August und 4. September geplant. Am kommenden Samstag, 10. Juli präsentieren sich Isnyer Vereine in der Wassertorstraße.