Damit der Stimmzettel gültig ist

Bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September , sind 10426 Bürger in Isny und in den Ortschaften wahlberechtigt. Über 3700 Personen haben bereits Briefwahl beantragt.

Wahlberechtigt ist, wer Deutscher im Sinne des Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen sind auch Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, wahlberechtigt und konnten auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden.

Alle Wahlberechtigten haben bis 5. September per Post eine Wahlbenachrichtigung erhalten, in der das jeweils zuständige Wahllokal angegeben ist. Wer nach dem 15. August (Stichtag für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis) umgezogen ist, muss noch im bisherigen Wahllokal wählen.

Briefwähler können nur bis Donnerstag, 23. September, 12 Uhr online über die Homepage www.stadt.isny.de/briefwahl/ die Briefwahlunterlagen beantragen. Per Post werden die Unterlagen letztmals am Donnerstag, 23. September, verschickt. Bis Freitag, 24. September, 18 Uhr können die Unterlagen im Bürgerbüro des Rathauses abgeholt werden, da eine Zustellung bis zum nächsten Tag dann nicht mehr garantiert werden kann. Briefwähler müssen darauf achten, dass ihre Wahlbriefe rechtzeitig zurück ins Rathaus in Isny gelangen. Die Briefwahlunterlagen werden von der Deutschen Post AG kostenlos befördert. Es können nur die Wahlbriefe berücksichtigt werden, die am Wahlsonntag bis 18 Uhr per Post zugegangen bzw. in den Rathausbriefkasten Isny eingeworfen wurden. Die abgeschnittene Ecke auf dem Stimmzettel per Briefwahl dient zum Anlegen einer helfenden Schablone für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen.

Für Bürger, die am Wahlsonntag zur Wahl ins Wahllokal gehen, sind auch dort die geltenden Corona-Hygienemaßnahmen einzuhalten. Insbesondere ist der Zugang nur mit medizinischer bzw. FFP2- Maske erlaubt. Desinfektionsmöglichkeiten sind gegeben und der Wähler hat die Möglichkeit einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Auch wegen Corona wurden in den vier Ortschaften die Wahllokale in größere Räumlichkeiten verlegt. Wählen kann man in Beuren in der Turn- und Festhalle, in Großholzleute im Dorfgemeinschaftshaus, in Neutrauchburg in der Grundschule und in Rohrdorf im Theatersaal.

Die Wahl wird von rund 160 Mitbürgern in ehrenamtlicher Arbeit am Wahlsonntag durchgeführt. Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden zunächst in den Wahllokalen die Stimmen ausgezählt und dann das Ergebnis zur Ermittlung des Gesamtwahlergebnisses für Isny an die Wahlzentrale im Isnyer Rathaus gemeldet. Die Ermittlung des Wahlergebnisses in den einzelnen Wahllokalen der Wahlbezirke ist öffentlich.

Erneut sind in Isny Wahlbezirke für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt worden. Es sind der Wahlbezirk 02 (Wahllokal St. Michael) sowie der Briefwahlbezirk, bei dem die Briefwähler aus den Wahlbezirken 04 (Mensa Schulzentrum), 05 (Kindergarten St. Maria), 09 (Rathaus Großholzleute) und 013 (Kindergarten Kleinhaslach, Teil Großholzleute) ausgezählt werden. Das bedeutet, dass hier die amtlichen Stimmzettel mit einem Unterscheidungsvermerk nach Geschlecht und Altersgruppe versehen sind und dementsprechend für die Wahl am Sonntag, 26. September, an die Wählerinnen und Wähler ausgegeben werden. Das Wahlgeheimnis bleibt gewahrt, denn bei der Ermittlung des Wahlergebnisses am Wahltag bleiben diese Unterscheidungsmerkmale außer Acht. Die Auswertung nach diesen Merkmalen wird erst im Anschluss – durch Weitergabe ausschließlich der Stimmzettel – vom Statischen Landesamt vorgenommen; diesem liegen keine personenbezogenen Daten vor.