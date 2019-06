Damit der Hund zum Freund des Menschen wird

Großes Stelldichein der Hundefreunde und -besitzer auf dem Gelände des Schäferhundevereins Isny an der Weidach. Samstags wurden 13 Gebrauchshunde – vor allem Schäferhunde, Rottweiler und Boxer – von Hunderichter Alois Faisst aus Österreich nach international geltenden Kriterien in drei Schwierigkeitsgraden geprüft.

Jeder Hundeführer muss selbst einschätzen, welche Stufe er seinem Hund zumuten kann, um die Prüfung erfolgreich zu bestehen. Dabei geht es ums Nachspüren von Fährten verschiedener Länge und Schwierigkeitsgrade, um das Auffinden von versteckten Gegenständen und um die Überwindung von Hindernissen und einer Kletterwand.

Jeder Hund sei lernfähig, der eine mehr, der andere weniger, ist Resi Grabherr, Vorsitzende des Hundevereins Isny, überzeugt: „Wie bei uns Menschen ist immer auch Geduld nötig. Zwangsmaßnahmen bringen da gar nichts, allenfalls erntet man dann Trotzigkeit.“ Was gelernt werden soll, müsse auch dem Hund Freude machen, sagt die Expertin und fügt hinzu: „Wenn ich etwas aus meinem Hund herauskitzeln kann, dann muss ich das fördern.“ Den größten Fehler würden die meisten bereits bei der Anschaffung eines Hundes begehen: „Die Leute kaufen ahnungslos einen niedlichen Welpen und glauben, dass es getan ist mit ein bisschen Gassigehen.“ Der Hund werde größer, entwickle seinen eigenen Charakter und werde ohne Sozialisierung, ohne geduldigen und fachlichen Lernprozess gern zum Tyrannen.

Damit der Hund zum Freund und Begleiter des Menschen wird, bietet der Verein jeden Samstag um 15 Uhr Erziehungskurse an. Zwei Schnuppernachmittage sind kostenlos, wer weitermacht, zahlt fünf Euro pro Nachmittag oder 50 Euro fürs ganze Jahr. Bei einigen Versicherungsunternehmen sei für eine Hundehaftpflichtversicherung eine Begleithundeprüfung wegen der Verkehrssicherheit des Hundes Voraussetzung, so die Vereinsvorsitzende.

Alisa Geier aus Maierhöfen hat ein Jahr lang an den Erziehungskursen teilgenommen und ist sichtlich glücklich, dass ihr Hund die Begleithundeprüfung erfolgreich bestanden hat. Sie erzählt, dass es bei dieser Prüfung vor allem um den Gehorsam des Hundes geht, dass der Hund auf Befehl sitzen bleibt, auch wenn sich der Hundeführer entfernt. Auch müsse er ruhig bleiben, wenn er von Menschen bedrängt werde. Er dürfe einen vorbeifahrenden Radler nicht anbellen, gar anfallen oder vom Rad reißen. Er dürfe einen Jogger nicht anbellen, einem Auto nicht hinterherrennen oder die Reifen zerbeißen. Ihre Einschätzung: „Jeder Hund hat eine qualifizierte Schulung nötig und die ist beim Isnyer Hundeverein gegeben.“

Am Sonntag war dann das Hunderennen über eine Distanz von 50 Metern mit elektronischer Zeitmessung angesagt. Absolviert wurden zwei Läufe, die Zeiten addiert und das Mittel ist dann die Rennzeit. Hunde jeder Größe können daran teilnehmen. „Der Hund sollte halt möglichst von A nach B kommen, das ist die einzige Voraussetzung“, so erklären es die beiden Rennleiterinnen Marina Amann und Sabine Hoeftmann. Der Hund soll an der Startlinie sitzenbleiben und wird dort festgehalten. Der Hundeführer läuft zur Ziellinie und gibt seinem Hund Befehl zu kommen. Wenn eine Grundsozialisierung beim Hund vorhanden ist, rennt er zu seinem Herrchen oder Frauchen – oder eben auch nicht.

Insgesamt gingen 43 Hunde in den Klassen Klein, Mittel und Groß in zwei Läufen an den Start und alle seien irgendwann und irgendwie am Ziel angekommen, so teilen Hoeftmann und Amann mit. Der Samstag sei halt mit den Prüfungen ein Arbeitstag, der Sonntag mehr ein Spaßtag für Familien und Hundefreunde.

Beim Hunderennen haben in der Kategorie Welpen Sabine Hoeftmann mit Tacita bei den kleinen Hunden Kerstin Hora mit Rocky, bei den mittleren Hunden Frank Richter mit Ryja und bei den großen Hunden Dominik Müller mit Dira gewonnen.