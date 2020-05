Daheimbleiben – ohne Zuhause unmöglich

Die bewegten und bewegenden Bilder vom „Corona-Lockdown“ in Indien, dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens, insbesondere die Einstellung von Zug- und Busverkehr, gingen durch die Nachrichtensendungen rund um die Welt: Menschen, die die Ansteckungsgefahr fürchten und sich an überfüllten Bahnhöfen und Bushaltestellen drängen, um den überbevölkerten Millionenmetropolen zu entkommen, konterkarierten indes die Mahnungen zum „Social Distancing“, dem zwischenmenschlichen Abstandhalten.

Besonders berührten die Fernsehbilder von Mitte April Heike Maurus in Neutrauchtburg. Sie ist Projektkoordinatorin der von ihr und ihrem Mann Roman ins Leben gerufenen Hilfsorganisation „Ccara e.V.“, die sich für Schulbildung für Kinder in indischen Slums engagiert, dort eigene Schulen betreibt, andernorts Kinderheime, und in „Kolonien“ für Leprakranke Hilfe zur Selbsthilfe initiiert. Die „Schwäbische Zeitung“ unterstützt „Ccara“ im Rahmen der Spendenaktion „Helfen macht Freude“.

Kurz vor dem „Shutdown“ noch aus Indien ausgereist

Die Fernsehbilder aus Indien waren für Maurus nicht zuletzt deshalb erschütternd, weil sie und rund ein Dutzend Ccara-Unterstützer erst vor wenigen Wochen in Indien weilten: „Wir selbst sind am 7. März gerade noch rechtzeitig wieder zu Hause angekommen, gesund und wohlbehalten. Auch andere Reiseteilnehmer, die noch ein paar Tage in Indien auf touristischen Pfaden unterwegs waren, sind in der darauffolgenden Woche problemlos nach Hause zurückgekehrt und auch nicht krank geworden“, schildert Maurus gegenüber der SZ.

Nun bittet sie für ihre Organisation: „Bei uns sind Hilferufe aus allen Teilen Indiens angekommen. Überall dort, wo wir Projekte unterhalten für die Ärmsten der Armen, ist jetzt zusätzliche Not entstanden. Wir sind im Moment für jede zusätzliche Spende dankbar unter dem Stichwort ’Corona-Hilfe Indien’“, erklärt die Ccara-Gründerin.

Ausgangssperre wird mit Bambusstöcken und Gewehrschüssen durchgesetzt

Nach ihren Worten, die sie auch in einem Rundbrief an Unterstützer formuliert hat, „überschlagen sich im Moment hinsichtlich der Corona-Krisensituation die Ereignisse“. Die Ausgangssperre gelte im ganzen Land und werde „mit Militär-und Polizeikontrollen durchgeführt unter Einsatz von Bambusstöcken, teils mit Androhen von Gewehrschüssen“. Das treffe „die ärmsten der Armen, die Tagelöhner sowie die Lepra-Kranken besonders hart“, da „vorerst alles geschlossen bleibt und die Menschen möglichst nicht auf die Straße gehen“ sollen.

„In einem sonst bunt quirligen Land, dessen Leben eigentlich meist auf der Straße stattfindet“, sei schwer vorstellbar, dass alle Geschäfte geschlossen seien und nur ein paar Lebensmittelläden teils vormittags geöffnet hätten, schreibt Maurus. Noch sei die Lage laut ihrer Schilderung auf den Dörfern „einigermaßen ruhig“, dagegen komme es in den Metropolen „zu Massenfluchtbewegungen, da die Tagelöhner keine Arbeit mehr haben und zu Fuß in ihre Dörfer wandern – sie können sich das teure Leben in den Städten nicht mehr leisten, Bus-und Bahnverbindungen sowie Rikscha-Fahrten gibt es im Moment nicht“.

Bisher keine Covid-19-Infizierten in den Ccara-Einrichtungen

Wie sämtliche Schulen im Land, seien auch die Ccara-Bildungseinrichtungen per Regierungserlass geschlossen. Den Kindern in den Heimen des Vereins gehe es „Stand vorvergangene Woche gut, bisher haben wir keine Corona-Fälle, auch nicht in den Dörfern und Slums“, ist Maurus vorläufig erleichtert.

Derweil fertige das „Nähcenter“, das Ccara in der Stadt Tamil Nadu initiiert hat, „anstatt Frauenkleidung Gesichtsmasken für die Armen, und unsere Projektleiter sind allesamt im Einsatz, den notleidenden Familien in den Dörfern und Slums Corona-Hilfspakete zu verteilen mit Lebensmitteln und Seife“. Um diese finanzieren zu können, seien Spenden unabdingbar, bittet Maurus. Zugleich lege die Hilfsorganisation ihr Augenmerk auf Lepra-Kranke in den Kolonien in Tamil Nadu, deren „Immunsystem geschwächt ist bei nicht sehr guten hygienischen Bedingungen“.

Abstandhalten ist in den Slumhütten unmöglich

Maurus ruft zusammenfassend in Erinnerung: „Wir arbeiten vor Ort unter der ärmsten Bevölkerungsschicht, den Dalits – früher „die Unberührbaren“. Diese Menschen hätten teils nicht einmal ein Zuhause oder nur eine kleine Hütte im Slum, die nicht immer allen Familienmitgliedern Platz biete. „Leben auf engstem Raum ist an der Tagesordnung. Wenn das Virus hier einschlägt, gibt es kein Halten mehr, Abstand halten ist praktisch unmöglich“, unterstreicht Maurus.

Sie erklärt, die Maßnahmen der indischen Regierung seien zwar fundiert, sie entzögen „jedoch den ärmsten der Armen ihre ohnehin kärgliche Lebensgrundlage“. Tagelöhner, die mit drei bis vier Euro am Tag eine Familie versorgen müssten, hätten keine Rücklagen, um ein Ende der Ausgangssperren abzuwarten: „Die meisten Verdienstmöglichkeiten sind gesperrt, daher ist hungern angesagt“, befürchtet Maurus.

Lebensmittelpakete und Seife verteilt

Die Hilfe von Ccara, für die sie nun Spenden erhofft, solle jenen Familien zugute kommen, „die im Umfeld unserer Slum-Schulen in Mumbai leben sowie den circa 1000 von Lepra betroffenen Menschen in Tamil Nadu in Südindien“. Dort unterhält Ccara elf Hausaufgabenbetreuungen in Dörfern und in einem Slum, wo Projektleiter Lebensmittelpakete und Seife verteilen könnten. Bedingung: „Das muss gut koordiniert werden und braucht eine polizeiliche Genehmigung sowohl für den Einkauf als für die Verteilaktion.“

Den 160 Kindern, die in den zwei Ccara-Kinderheimen leben, und auch den Patenfamilien des Vereins gehe es gut, schreibt Maurus: „Per Regierungserlass sind diejenigen, die noch Verwandte haben, für die Zeit des Lockdowns zurück in ihre Heimatdörfer geschickt worden, jedoch konnten wir sie mit Vorräten ausstatten und dafür sorgen, dass auch ihre Verwandten die Ausgangssperre überstehen.“ Ccara biete den Familien „jederzeit die Möglichkeit, sich bei Bedarf in unseren Heimen und Kinderbetreuungen weitere Hilfe abzuholen“. Eine leichte Entspannung der Situation verspricht sich Maurus, wenn ab Mai in Indien die Sommerferien beginnen.

Zwei neue Schulen dank der SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“

Zuletzt fasst Heike Maurus zusammen, was sie bei ihrem Besuch in Indien im Februar und März zur Verwendung der Spenden der SZ-Leser vor Ort in Erfahrung bringen konnte: „Wir konnten eine zusätzliche Slum-Schule übernehmen in Mumbai, so dass wir jetzt insgesamt sechs solcher Schulen unterhalten; davon drei in verschiedenen Slums in Mumbai, die anderen in Kalkutta und Jaipur.“

Das Vorhaben des Vereins, ein Familienhilfezentrum („Familiy Care Center“) in Mumbai zu gründen, sei nach wie vor aktuell, müsse aber „mit der Umsetzung warten, bis der Lockdown zu Ende ist“. Allerdings halte eine der Ccara-Schulen in dem zum Kauf angedachten Gebäude bereits Unterricht ab, „so dass nach dem Erwerb direkt mit der zusätzlichen Hausaufgabenbetreuung, der Nähschule für Frauen und der zusätzlichen Familienhilfe mittels Patenschaften für die schlimmsten Fälle begonnen werden kann“, fasst Maurus ihre Indienreise zusammen. Bei diesem Vohaben hätten die Spenden der SZ-Leser „sehr geholfen – wir freuen uns, dass wir eine weitere kleine Schule hinzubekommen haben“.