Dabei sein, wenn Wintersportgeschichte geschrieben wird

Der Wintersportverein Isny (WSV) richtet vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 im Langlaufstadion an der Familienspielwiese die Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaften (DJM) im Langlauf aus. Vergangene Woche fanden sich laut Vereinsmitteilung schon immerhin rund 30 Interessierte im Gymnasium zu einer diesbezüglichen Informationsveranstaltung ein. Hauptzweck: Der WSV sucht freiwillige Helfer, die dazu beitragen, das nationale Großereignis reibunglos über die Bühne zu bringen.

Den Auftakt des Abends bestritt Florian Stern vom Organisationskomitee in Oberstdorf, der einen Überblick gab über die Vorbereitungen für die Nordische Ski-Weltmeisterschaften, die 2021 im Oberallgäu ausgetragen werden. Dort würden zwischen 1300 und 1500 Helfer benötigt, berichtete Stern.

„Dagegen wirkt die Veranstaltung, welche sich der WSV Isny auf die Fahne geschrieben hat, geradezu klein“, heißt es in der Pressemeldung des WSV Isny, doch verfüge Oberstdorf schon zum jetzigen Zeitpunkt über 800 Helfer.

Beim Informationsabend im Gymnasium haben sich bislang 23 Isnyer als Helfer eintragen lassen. „Das ist noch viel zu wenig“, zumal gerade von Freitag bis Sonntag täglich zwischen 40 und 50 Helfer benötigt würden, machte Jan Lenz, zweiter WSV-Vorsitzender und federführend in der DJM-Organisation deutlich. Für die restlichen Tage seien im Schnitt zehn Helfer ausreichend.

Er blickte voraus, dass die Wettkämpfe im Isnyer Langlaufstadin am 31. Januar beginnen und am 2. Februar enden. Die Vorbereitungen starten bereits am 27. Januar, der Abbau soll am 3. Februar vollbracht sein. „Von Aufbauarbeiten über Parkplatzwärter bis hin zu Kioskpersonal dürfte für jeden Freiwilligen eine Tätigkeit dabei sein, uns ist auch schon geholfen, wenn stundenweise jemand kommt. Es muss kein ganzer Tag sein“, betonte Lenz.

Unterstützt wird die DJM unter anderem von der Volksbank Allgäu Oberschwaben, deren Vorstandsmitglied Werner Mayer als Vertreter des Hauptsponsors am Informationsabend ebenfalls Rede und Antwort stand. Teilnehmer auf sportlicher Seite waren die Nachwuchsathleten und Isnyer „Amelie Hofmann und Friedrich Moch.