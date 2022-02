Countdown zum Isnyer Schreibwettbewerb läuft

Der Schreibwettbewerb ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Isnyer Literaturtage. Als Thema hat der Arbeitskreis Literatur des Kulturforums Isny für 2022 ein Bildzeichen des Grafikdesigners Otl Aicher gewählt. Der Einsendeschluss rückt näher. Noch bis 18. Februar können Texte eingereicht werden, teilt das Büro für Kultur Isny mit.

Die Vorbereitungen für die Isnyer Literaturtage 2022, die vom 24. April bis 8. Mai stattfinden, laufen bereits. Der Arbeitskreis Literatur hat zum traditionellen Schreibwettbewerb aufgerufen. Dieses Mal dürfen sich die Autoren von einem Bildzeichen des Gestalters Otl Aicher inspirieren lassen. Er entwickelte Mitte der 1970er-Jahre das Erscheinungsbild für Isny im Allgäu. Mit 136 Bildzeichen in schwarz-weiß erzählt Aicher von der Stadt, der Landschaft und der Alltagskultur. Er wäre 2022 100 Jahre alt geworden. Im Rahmen von zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen, darunter auch dem Schreibwettbewerb, möchte Isny die Zusammenarbeit mit dem bedeutenden Grafikdesigner thematisieren, der ganz in der Nähe gelebt und gearbeitet hat.

Ob nun Lyrik- oder Prosatext, die unabhängige Jury aus den Reihen des Arbeitskreises Literatur des Kulturforums Isny freut sich bereits auf die Bewertung der Einsendungen. Die Gewinnertexte werden beim Literaturfrühschoppen, als Auftakt der Isnyer Literaturtage 2022 am Sonntag, 24. April, um 10.30 Uhr präsentiert. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. Mit der Einsendung erklären sich die Autoren bereit, den eingereichten Beitrag dort zu präsentieren und gestatten dem Arbeitskreis, diesen in einer Gesamtausgabe zu veröffentlichen.

Zudem gelten die folgende Teilnahmekriterien: Interessierte Autoren und Autorinnen aus der Region, außerdem Schüler und Schülerinnen im Alter von 15 bis 18 Jahren, sind herzlich eingeladen, einen getippten Textbeitrag (Lyrik oder Prosa) einzureichen: Maximal drei DIN-A4-Seiten, Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand 1,5. Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer und Alter sind auf einem Extrablatt zu vermerken. Die formalen Kriterien sind verbindlich, eine Nichteinhaltung führt zum Ausschluss. Die Beiträge sind einzureichen beim Kulturforum Isny, Stichwort „Schreibwettbewerb“, Marktplatz 2, 88316 Isny im Allgäu oder per E-Mail (als pdf-Anhang) an kultur@isny-marketing.de oder auch online unter www.isny.de/schreibwettbewerb.