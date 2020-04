Corona-Schwerpunktpraxis ist im Isnyer Kurhaus eröffnet

In Isny hat die Corona-Schwerpunktpraxis (CSP) der Isnyer Ärzte ihren Dienst im Obergeschoss des Kurhaus am Park aufgenommen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird sie von den Isnyer Hausärzten Michael Naschold und Gero Lingad organisiert. Diese CSP bietet spezielle Sprechstunden für Patienten mit akuten Atemwegsinfekten und Corona-Verdachtsfälle an.

In der Schwerpunktpraxis werden ausschließlich Patienten diagnostiziert und behandelt, die vorab von ihren Ärzten als Verdachtsfälle eingestuft wurden, hebt die Verwaltung hervor. Diese Patienten werden von ihren Ärzten an das CSP überwiesen. Ohne Überweisung ist eine Behandlung in der Schwerpunktpraxis nicht möglich. Auf Veranlassung der CSP erfolgt bei Bedarf eine weiterführende fachärztliche Diagnostik und Therapie.

Die landesweit gegründeten CSPs dienen der Diagnostik und Behandlung potentiell infektiöser Patienten getrennt von den übrigen Patienten einer Praxis. So können sich Patienten wieder, sicherer vor Infektionen, in ihren Praxen vorstellen.