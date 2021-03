Corona-Impfangebot für „Härtefälle“

Weil nicht jeder derzeit Impfberechtigte in der Lage ist, selbst zum Kreisimpfzentrum nach Ravensburg zu fahren, wurde laut einer Mitteilung der Isnyer Stadtverwaltung für den Kreis Ravensburg ein Konzept für Impftage in den Kommunen vor Ort erarbeitet. Dieses Angebot sei „ausschließlich für Härtefälle gedacht“, da das Impfstoffangebot bislang noch eingeschränkt sei.

In Isny starte das Impfangebot erstmals am Donnerstag, 25. März, und am Sonntag, 4. April, für zunächst 42 Härtefälle in der Stadt. Voraussetzung sei der Erstwohnsitz in Isny, ein Alter ab 85 Jahre sowie eine eingeschränkte Mobilität. Die Betreffenden werden laut Mitteilung direkt von der Stadtverwaltung angeschrieben „und erhalten mit diesem Brief alle Informationen zugesandt und können danach Kontakt mit der Stadtverwaltung aufnehmen“.