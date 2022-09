Concordia Rohrdorf auf Tour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 4. September, nahm die Concordia Rohrdorf auf Einladung der Firma Früchte Jörg aus Isny mit mehreren Teilnehmern an der Radtour „Oberschwäbische Barocktour“ teil. Gestartet wurde in Niederwangen. Die Radrunde ging über Achberg zum Kontrollpunkt nach Essratsweiler. Nach der Verpflegungspause radelten wir weiter über Hergensweiler, Hergatz, Itzglings und Wangen nach Niederwangen zurück. Für das leibliche Wohl am Ziel war bestens gesorgt. Die Gruppe der Firma Früchte Jörg wurde drittstärkste Teilnehmergruppe und bekam einen Pokal. Nach der Radrunde beschlossen die Teilnehmer spontan wieder an der „Oberschwäbischen Barockstraße“ im nächsten Jahr teilzunehmen.